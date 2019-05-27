中評關注：柯重視雙城論壇將取經長三角科創

柯文哲訪日之後，接下來的重頭戲就是可望6月登場的上海台北雙城 論壇。圖為柯文哲（右）在謝長廷（左）陪同下參訪日本宮城縣石卷市。（台北市政府提供） 中評社台北5月27日電（記者 鄭羿菲）2020大選藍綠白都動起來了，中國國民黨初選規則底定，高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘都積極運作，掌握行政資源的蔡英文更不遑多讓，把初選當大選在打。還未鬆口的無黨籍台北市長柯文哲則在把空軍整合成地面部隊上下功夫，訪美、訪日之後僅缺上海雙城論壇，從柯近10日提及4次“ 2017世界大學運動會”，顯現柯也正積極備戰。



柯文哲自15日受訪時，主動提起“世大運過程中也是面對兩岸壓力，但還是平安辦完，那段時間是台灣這幾十年來最團結、凝聚的時刻”，甚至也點出在民進黨執政向中國大陸叫囂下，台中的2019年東亞青年運動會就不見了。



柯文哲在此之後10多天來，也連續提到世大運的話題，顯見其突顯自己能夠處理兩岸關係，並點出民進黨對兩岸關係的挑釁做法除引來大陸打壓外，也讓台灣運動員表現的機會消失。柯文哲也想藉民眾對台北市舉辦世大運的記憶，洗去民進黨的抹紅，努力拉攏淺綠民眾。



外傳上海—台北雙城論壇即將在6月底於上海舉辦，柯文哲從往年的3天2夜行程，拉長到4天3夜，除了到上海外，也要到中國大陸重要的區域發展政策之一的長江三角洲“拚經濟”，一方面拉攏台商支持，一方面也了解長江三角洲未來將打造的“G60科創走廊”，也是想取經高科技產業聚落，為自己2020的經濟政見打底。



不過，國、民兩黨也不是省油的燈，對於柯文哲邁向2020早有預防，包括台北市議會開議後，將原本往年安排2次市長專案報告，改為3次市長專案報告，一方面卡柯行程，讓柯多留在台北，另一方面也想藉由市政議題拉掉柯文哲的光環。只是沒想到韓國瑜在高雄市議會的表現失常遭到民眾放大檢驗，反而凸顯了柯在市政議題上的嫻熟。



藍綠議員也合作提出《台北市重陽敬老禮金致送自治條例》，要柯文哲恢復發放重陽敬老金，以此挑動長者對柯的不滿，並在柯文哲罵民進黨市議員、柯黑大將王世堅“垃圾”的事情上加重力道，要求柯道歉，否則就不要進台北市議會專案報告，企圖營造柯文哲道歉低頭，或柯不道歉凸顯其不尊重民意的形象。



柯文哲27日到台北市議會的第三次專案報告，成為藍綠白2020交鋒的前哨戰，屆時勢必將上演一出好戲。