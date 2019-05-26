聯合早報：莫迪大勝凸顯右翼民粹主義抬頭

中評社香港5月26日電／新加坡聯合早報25日發表社論說，印度總理莫迪領導的執政黨人民黨確定在大選中贏得壓倒性勝利，莫迪篤定連任，可繼續執政五年。而主要反對黨國大黨雖然比上屆大選多得了幾個席位，但卻保不住過去40年都由甘地家族掌控的北方邦阿梅帝（Amethi）的國會議席。因此，看來頽勢已成，不容易有翻身的機會。



印度選舉委員會前晚的官方數據顯示，人民黨在總數542個席位中已贏得300多個席位，遠遠超過下議院多數席位所需的272席，也比它在2014年大選時贏得的282席多。人民黨成為自1984年以來，首個在連續兩屆大選中贏得大多數議席的單一政黨。它所領導的全國民主聯盟則總共獲得至少347席。



社論說，人口多達13億的印度，被譽為當今世界最大的民主國度，因此，它的大選過程的複雜性也超乎一般人的想象。大選投票自4月11日到5月19日分七個階段進行。這麼一個規模龐大而又複雜冗長的選舉，能基本順利完成，這本身就是一個不俗的成就。但人們所關注的，應是莫迪為什麼能在這次大選中再次取得壓倒性勝利？



猶如《聯合早報》的報道所指出，印度大選的這個結果再次凸顯右翼民粹主義在全球抬頭的趨勢。右翼人民黨在競選期間提出的政綱具有明顯的民粹主義，包括要向窮困的農民發放現金、在國家安全方面採取強硬立場等，讓它和美國、巴西及意大利等勝選的政黨一樣，主張落實保護主義而獲得選民的支持。



如果說莫迪和人民黨在上屆大選（2014年）的勝利，主要是曾經長期執政的國大黨腐敗的結果，這次的勝利則可歸因於國大黨的繼續無作為，以及選民對莫迪執政的一個肯定，儘管他有好些執政敗筆，比如推行廢鈔政策引起嚴重的後果。無論如何，這次勝選讓他成為1971年以來首位連續在兩屆大選中獲得一黨多數的領導人。



毫無疑問，莫迪個人的政治魅力起到很重要的作用，他所投射的強人形象正符合當今多數選民的心理需求。和其他出現右傾和民粹現象的民主大國一樣，原來的主流政黨的缺乏作為，使民眾產生厭倦也希求政治強人的心理。但印度的右傾和民粹的表現特征，卻似乎有異於其他國家。