央行、銀保監會就接管包商銀行問題答記者問

中評社香港5月26日電／新華社報道，中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會新聞發言人就接管包商銀行問題答記者問。全文如下。



一、包商銀行被接管後的處置原則是什麼？



一是全面依法依規開展接管工作。二是堅決防範系統性風險，最大限度保護存款人和其他客戶的合法權益，保持包商銀行業務不中斷。三是切實防範道德風險，區分情況落實責任。四是努力實現處置成本最小化。



二、包商銀行接管前後，客戶存款安全性方面有何不同？



包商銀行是因為出現嚴重信用風險被接管的。接管後，包商銀行事實上獲得了國家信用，儲蓄存款本息得到了全額保障，企業存款也得到了充分保障。從最近兩天的情況看，包商銀行各地網點資金充裕，儲戶存取款自由，秩序井然。



三、接管前的個人儲蓄存款如何保障？



接管後，對接管前的個人儲蓄存款本息由人民銀行、銀保監會和存款保險基金全額保障，各項業務照常辦理，不受任何影響。



四、接管前的對公存款和同業負債如何保障？



5000萬元（含）以下的對公存款和同業負債，本息全額保障；5000萬元以上的對公存款和同業負債，由接管組和債權人平等協商，依法保障。



按前述政策保障的對公存款和同業負債，接管後其本息均由人民銀行、銀保監會和存款保險基金全額保障。各項業務照常辦理。