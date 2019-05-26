馬杜羅感謝挪威為協助推進各方對話所作的努力

中評社香港5月26日電／委內瑞拉總統馬杜羅感謝挪威政府為協助推進委內瑞拉各方對話所作努力，並表示願意推進簽署協議。



衛星新聞消息，挪威外交部25日表示，委內瑞拉總統馬杜羅方面和反對派瓜伊多方面的代表們決定下周再次在奧斯陸繼續對話。



馬杜羅在推特中寫道，"我對挪威政府推動委內瑞拉和平穩定對話的努力表示感謝。我們的代表團赴奧斯陸準備就商定的廣泛議程展開工作，並願意向簽署協議的方向邁進"。



5月中旬，一名消息人士向衛星通訊社透露，委內瑞拉新聞和通信部長羅德里格斯率領的政府代表團正在挪威尋找與委反對派接近的可能性方案。據委內瑞拉《國民報》報道，瓜伊多表示，在奧斯陸的接觸不是談判，而是嘗試建立對話。



委內瑞拉1月21日爆發反對現任總統馬杜羅的大規模抗議活動，反對派議長胡安∙瓜伊多23日自行宣佈就任委內瑞拉"臨時總統"。美國、加拿大、多個南美國家和個別歐洲國家隨即宣佈承認瓜伊多的"臨時總統"地位。繼續承認馬杜羅是委內瑞拉當前合法總統的國家則包括俄羅斯、中國、希臘、土耳其、古巴等國。



包括英國、德國、法國和西班牙在內的19個歐洲國家2月4日發佈聯合聲明，承認瓜伊多是委內瑞拉合法的臨時總統。而據布魯塞爾的消息人士透露，意大利早前否決了歐盟承認瓜伊多的聲明。