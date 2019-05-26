陳菊找李登輝當調人？賴清德：不知消息何來

爭取民進黨2020大選提名的前“行政院長”賴清德26日下午參訪台中審計新村。（中評社） 中評社台中5月26日電／爭取民進黨2020大選提名的前“行政院長”賴清德26日下午參訪台中審計新村。對於外傳“總統府”祕書長陳菊向李登輝搬救兵、盼李出面化解民進黨初選僵局，賴清德表示，不知道此消息，但選舉辦法已經公告，應該交給全台民眾選擇出最適合代表民進黨的人。



根據台灣媒體報道，民進黨2020初選，蔡賴之爭僵局難解，民進黨“五人小組”成員陳菊日前曾拜會李登輝，盼李能以本土最高精神領袖位階，出面為蔡賴當調人。



賴清德26日安排到台中審計新村參訪，與青創業者交流。賴一踏進審計新村，就受到許多民眾熱情歡迎，有人高喊“賴總統”，也有民眾上前為他打氣、強調一定要“堅持到底”，賴清德也親切的與民眾合照、簽名。



對於外傳陳菊找李登輝幫忙“喬”初選僵局，賴清德說，不知道這個消息，但民進黨選舉辦法已經公告，大家也都進行初選了，最好的方式就是初選制度不要改變，按著制度走，雙方都提出“國家”方向、治“國”理念，讓“全國”民眾選出最適合的人。



此外，民進黨中執會預定29日繼續討論2020初選議題。賴清德說，若民進黨中執會要求他出席，他一定配合，但據了解，蔡英文有行程不方便，他也不會出席，將交給中執會自己討論。至於這樣下去會不會造成民進黨分裂？賴強調，“這要靠中執會的智慧，若依照制度走，黨只有更和諧，會更團結”。



媒體還詢問有出現“挺賴救扁”的海報。賴清德則低調回應，這跟我們競選辦公室沒有相關。