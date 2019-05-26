日本小企業岡田織物的生存之道

中評社香港5月26日電／走進位於日本和歌山縣高野山腳下的日本著名小企業岡田織物，在一間僅幾十平方米的接待室兼產品展示廳，記者很難想象，這家更像“鄉間作坊”的人造毛皮面料生產商是國際時尚界的新寵，是香奈兒、路易威登和古馳等國際品牌的供貨商。



據新華社報道，這家企業僅有4名員工，卻能生產幾百種人造毛皮。當記者觸摸著這些絨毛長短不一、花色繁多、光澤各異，卻全都蓬鬆順滑的產品時，才不得不相信這家企業有獨到優勢。



岡田織物所在的高野口町一帶，從江戶末期就已興起了紡織產業，明治時期吸收歐洲紡織技術後，拉毛布料的生產一度非常繁榮。但隨著價格競爭力下降和產業向海外轉移，紡織廠數量已從歷史全盛時期的數百家銳減至目前的60家，銷售額也降至全盛時期的十分之一。



1991年，岡田織物也陷入嚴重的經營困境。這一年，現任社長岡田次弘繼承了祖業，開始致力於通過創新和打造精品拯救岡田織物。



岡田次弘首先要解決的就是人造毛皮的毛從毛根到毛尖沒有變化、粗細均勻的問題。他從基礎布料所用的纖維入手，通過與三菱化學公司纖維素材事業部協作，不斷試驗，最後將截面原本是圓形的纖維改造成三叉形。這個重要改變，加上拉毛紡織後期的分毛技術，使岡田織物出品的人造毛皮每一根毛根部粗壯結實、梢部纖細柔軟，成功再現了真毛皮的質感。



而要讓國際品牌接受岡田織物的產品，岡田次弘還必須克服另一個問題，即人造毛皮在裁剪中會傷及絨毛，導致產品在使用中會不時“掉毛”。