特朗普推動安倍轉變　曾提議給金正恩打電話

中評社香港5月26日電／“晉三，給金正恩打電話怎麼樣？”美國總統特朗普在今年2月的美朝首腦第二次會談後，私下勸說日本首相安倍晉三實施與朝鮮勞動黨委員長金正恩的電話會談。這是特朗普發出的訊息，認為安倍應與自己一樣通過直接對話解決朝鮮綁架日本人問題。安倍拒絕了舉行電話會談，但其後把方向調轉為不附帶條件地與金正恩直接會談。共同社分析指出，日美兩國首腦將在本月27日的會談上確認無條件舉行日朝首腦對話的方針。特朗普推動了安倍轉變。



▽拒絕



多名日美關係消息人士稱，特朗普在2月28日的日美首腦電話會談中向安倍提議給金正恩打電話。特朗普談及美朝第二次會談時提到了綁架問題一事，勸說稱“我也和他說了，晉三也談一下吧，電話的話什麼時候都能打”。



安倍以尚不具備與金正恩直接對話的環境為由，婉言拒絕了此事。據悉，為了說服性急且難以預測的特朗普，日方花時間細緻地介紹了安倍的基本想法。



安倍原本是想通過美國的“壓力外交”促使朝方就綁架問題讓步，特朗普的提議對其而言可謂是意料之外。在讓綁架受害者回國一事看不到前路的情況下，這等於是被一直依靠著的特朗普告知憑藉自己力量解決問題，而面臨的對手是不對解決問題展現出意願的金正恩。



▽步調



不過，特朗普的話無疑重重壓在了安倍身上。他基於安倍的要求，在過去兩次美朝首腦會談上均提及了綁架問題，已兌現了承諾。日本政府消息人士推測稱：“若被（已經做了這些事的）特朗普告知‘下次要靠自己努力了’的話，安倍很難拒絕。”



很多看法認為，朝核問題六方會談參加國中的美中韓俄四國已經實現了與金正恩的首腦會談，加強了日本“被排除在外”的印象，這也是讓安倍加緊舉行日朝會談的主要因素。



安倍在特朗普訪日前的5月6日的日美首腦電話會談中，向特朗普明確表示“將不附帶條件與金正恩直接面對面”。這彷彿印證了上述看法。安倍轉變了把綁架問題取得進展作為實際上舉行首腦會談條件的一貫方針，與美國保持了一致步調。安倍19日與綁架受害者家屬會面時，稱“希望無條件與金正恩會面，坦率地虛心坦誠地展開對話”，為獲得支持竭盡了全力。



無條件舉行日朝會談的方針亦可稱之為“窮極之策”。圍繞這一方針，安倍方面認為已獲得國內輿論相當程度上的理解。共同社本月中旬實施的全國電話輿論調查結果顯示，對此“予以肯定”的受訪者佔比（61.2%）大大超過了“不予肯定”（30.2%）的佔比。著眼於夏季參院選舉，安倍的“算盤”是在27日日美首腦會談後的聯合記者會上表明日美首腦間就該方針取得一致，將之作為外交成果。



▽悲觀



圍繞朝著舉行日朝會談的努力，日方打算繼續依靠美國的側面援助。目前被看好的方案是，在下次美朝會談時通過特朗普把力爭無條件舉行日朝會談的安倍決心告知朝方。



不過，最終能否促成尚是未知數。日本政府內部籠罩著一種悲觀論調，認為“金正恩最關心的問題是美國保障其體制以及放寬對朝制裁，並不覺得在此事無眉目的情況下，會把目光投向優先順序較低的對日談判”（首相官邸消息人士語）。



朝鮮是否感受到會談的好處也不明確。安倍19日在與綁架受害者家屬會面時稱“很遺憾，日朝首腦會談連眉目也沒有”。門檻依然很高。