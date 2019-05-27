國資監管體制變革的重要一步

國企國資改革重心從管企業到管資本的轉變，為國資體制改革的探索開拓了新的空間 中評社北京5月27日電／21世紀經濟報道發表該刊特約評論員莊宇默文章稱，中國國資國企改革“從管企業向管資本轉變”的進程在穩步推進，其中的關鍵環節之一是建立國務院向全國人大常委會報告國有資產管理情況制度。近日，十三屆全國人大常委會公佈了貫徹落實《中共中央關於建立國務院向全國人大常委會報告國有資產管理情況制度的意見》的規劃。規劃要求，經過5年努力，全面摸清國有資產家底，理清國有資產管理體制機制，建立健全國有資產管理情況報告和監督制度。



國企國資改革的重心從管企業向管資本轉變之後，國有資產管理便成為做強做優做大國有資本的重中之重。以管資本為主加強國有資產監管的主要舉措是，組建若干國有資本運營公司，支援有條件的國有企業改組為國有資本投資公司。這一變革充分吸納了此前國企改革以及中國互聯網經濟崛起的經驗，將管國有資本與混合所有制改革相結合，在市場經濟時代探索更有效的國有資產保值增值方法。管資本為主與混合所有制改革相結合之後，政府可以通過與其他資本合作投資於自由競爭企業所管理的生產部門，獲得一定資本性資產收入的收益權，而不用承擔任何管理企業的經營責任，完全留給私人市場，這樣國有資本既可獲得收益，又可以避免此前國企運營常見的效率相對較低的問題。



國企國資改革重心從管企業到管資本的轉變，為國資體制改革的探索開拓了新的空間。上世紀九十年代國企改革大幅推進的時期，社會輿論對於各級人大常委會負責監督審查國有企業管理情況等問題已有很多討論，但由於國企監管需要日常化，各級人大常委會的工作機制與此較難匹配。在管資本為主之後，監督國有資產管理的重心逐漸轉向資產運營績效等方面，各級人大常委會可以充分承擔此一職責，避免政府監管資產時既當運動員又當裁判員的問題。



文章稱，目前中央對於各級人大常委會審查監督國有資產管理情況的工作機制已有系統全面的思路。全國人大常委會要求到2022年基本建立起國有資產管理情況報告範圍全口徑、全覆蓋，分類、標準明確規範，報告與報表相輔相成的報告體系；基本建立起符合國有資產類別特點、以聯網資料庫為依託、以評價指標體系為重點、以常委會審議意見處理和整改問責為重要抓手的人大國有資產監督制度。



中央要求國有資產管理情況年度報告採取綜合報告和專項報告相結合的方式，這一做法頗具啟發意義。目前在多個領域都採用建立評價指標體系的方式進行監管。例如，國家發改委目前負責制定的營商環境評價指標體系，便是指引各地改善營商環境的重要工具。全國人大常委會監督國資管理的一個重要抓手，是建立政府國有資產管理評價指標體系，其具體做法的重要創新是根據不同類型的國有資產特點來制定各自的評價指標體系，相應地要求政府在綜合報告之外提交專項報告，包括金融企業國有資產、非金融企業國有資產、行政事業性國有資產和國有自然資源（資產）四個大類。目前營商環境評價指標體系主要是綜合性的體系，其實可以借鑒國資管理評價指標體系，根據不同行業或領域的特點制定專項營商環境評價體系。



文章最後稱，國企國資改革重心從管企業到管資本的轉變，以及各級人大常委會負責審查監督國資管理情況，還將帶來一個非常重要的進步，那就是各級人大及其常委會的職責在這類工作中得到相當程度的充實，各級人大常委會的參政議政能力將得以提升，中國特色社會主義民主建設亦將由此得以進步。規範國有資本經營預算與一般公共預算收入支出範圍的劃分，逐步使國有資本經營預算成為加強國有資本治理、戰略佈局、優化配置的基本平台，這些工作將使各級人大常委會在國民經濟運行過程中的作用得以凸顯。網上政務平台的快速發展為各級人大常委會更高頻度監督國資運營創造了條件。隨著各級人大常委會國有資產管理資訊聯網，以及有計劃、有步驟地將各類國有資產管理資訊納入人大預算聯網監督系統，人大常委會的國資監管探索實踐有望取得民主建設的重要經驗。