社評：美國狠出手　兩岸關係瀕臨大倒退

中評社台北5月27日電（評論員 林淑玲）在美國主導下，台灣“北美事務協調委員會”更名為“台灣美國事務委員會”，華府出這招既挑戰北京，也藉此拉抬民進黨、蔡英文選情，一魚多吃，不排除後續還有其他舉措。對此，台灣主要政黨沒人敢說不，主流政治人物也沒人能說不，再這樣發展下去，兩岸關係不止是政經分離一路走，連民間交流都將在中美貿易戰推波助瀾下大倒退，岌岌可危。



台美事務委員會的更名事出突然，台灣官方也同步公開證實“國安會秘書長”李大維5月13日至21日訪美會晤美國國家安全顧問波頓（John Bolton），創下1979年台灣“斷交”後的首例，美國這一系列動作都是劍指北京。值得注意的是，特朗普政府在科技戰、貿易戰之外，也加碼以台灣為籌碼圍堵中國。細數台美關係這陣子的波動，美國眾議院5月7日才通過“2019年台灣保證法”與“重新確認美國對台及對執行台灣關係法承諾”，馬上又有台美事務委員會更名與台美高層的會晤，動作一波大過一波。



美國這些動作基本已把台灣當成“準國家”，而且愈來愈不忌憚中方的不滿。不止政治面，在經濟面，中美貿易戰開打後傳出台美自由貿易協定（FTA）進度也會加速，如果美豬登台障礙能解決，台美FTA可望開始談判、簽署，有效解決台灣缺少重量級FTA，出口商品缺乏競爭力的難題。蔡政府與美國聯手，印太戰略＋新南向政策，當前政策主軸意在引導大陸台商撤離大陸，不論是回到台灣或是轉往東南亞、美國。若台美FTA能簽成，台灣經濟生態必然會有天翻地覆的改變。



美國繼圍堵中興半導體後，又想置華為於死地，一家接著一家，美國對中國發動科技戰核心目的就是要壓制中國崛起。台灣是重量級科技島，出口有近4成是銷大陸、香港（出口美國只有1成多），外銷訂單海外生產，9成以上在大陸生產，台商對大陸GDP與就業都有相當貢獻。現在很明顯的，四處串聯的美國已開始從距離中國最近，也最親的台灣下手，從政治與經濟雙管齊下，不止在政治上要讓台灣一面倒向美國，也企圖要摧毀數十年來的兩岸經貿合作，讓台灣經濟也靠向美國。



美國加碼透過台灣圍堵經貿關係密切的中國，在這時機點打“台灣牌”無異是天時地利人和，因台灣明年就要大選，執政的民進黨、蔡英文必然是百分之百配合美國要求，甚至要五毛給一塊。尤其蔡英文更要爭取美國挺他度過黨內初選關卡，擊退競爭對手賴清德，拿到2020連任的入場券。在野的國民黨、白色力量無黨籍台北市長柯文哲也不敢不跟著美國走。爭取國民黨2020提名的鴻海集團董事長郭台銘日前更誇口，他若當選有把握簽台美FTA。以這趨勢發展下去，美國經由發佈台美關係利多來影響台灣選舉非不可能，變成哪位候選人最配合美國，當選機率最高？



台灣、美國、中國大陸的關係過去被形容是個小三角，國民黨以所謂的“親美、和中”想發展成等邊三角形，民進黨主觀上至少也想營造成七三比，關係不要太壞。但在藍軍也被美國鬆動之後，短期內已不可能回到等邊三角形了。民進黨甚至暗自竊喜有這千載逢機會可以提升台美關係。



美國對中國發動貿易戰，傷敵一千、自損八百，從美國股市狂瀉完全顯現，台灣的經濟與企業亦受波及，諸如台積電、鴻海集團的市值最近都蒸發許多。但特朗普現在用的這招，美國在政治上從“台灣旅行法”到“台灣保證法”、台美事務委員會更名，像切香腸一樣力撐台灣主權，在經濟上可能給FTA；這做法讓台灣有失有得，且得到的都是長久期待的。在這樣的大局勢之下，2020即使不是民進黨執政，也不容易變更。國民黨目前人氣最高的高雄市長韓國瑜日前受訪提到，“台灣可以學習瑞士做永久中立國”，就令許多人感到錯愕不已！



兩岸關係從2008國民黨馬英九執政後破冰，再歷經2016民進黨蔡英文上任後冰封，從來沒有像現在這般的危機，在外力一手政治、一手經濟強大介入下，兩岸關係過去打下的基礎眼看著要崩裂，甚為嚴峻！