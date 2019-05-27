強大的蘋果為什麼兩次敗走市場？

中評社北京5月27日電／證券時報刊登信達證券首席策略分析師陳嘉禾文章稱，在今天，全球的消費者手中的電子終端，基本上被兩種操作系統壟斷：PC（個人電腦）的系統，大部分都是微軟公司的Windows，而手機操作系統則絕大多數是由谷歌公司領導和開發的安卓系統（Android）。這兩種操作系統的壟斷看似牢不可破，但是在它們剛剛出現的時候，都經歷過一次生死之戰。而它們的對手就是今天仍然閃耀、但是已經日趨小眾的蘋果公司。



第一次敗走



文章稱，研究科技行業的人都知道，最好的科技並不一定代表最終的成功。在支持信息時代的三大理論之中，這種規律被系統論所解釋。簡單來說，單項指標的優勢並不足以依賴系統的平衡與優化才是最重要的。舉個簡單的例子，一個高級白領也許很能賺錢，但是如果他因此忽略了健康和家庭，那麼在系統論看來，他的工作就不是最優化的。



但是，上個世紀80年代，很少有人意識到這一點，蘋果公司的創始人史蒂夫·喬布斯也根本沒有把微軟開發個人電腦操作系統的潛力放在眼里。畢竟，當時蘋果的操作系統是最優秀的，其品質足以碾壓同時代的任何對手。即使到了今天，蘋果的產品不論是硬件和軟件，其質量仍然是出類拔萃。



蘋果的優秀質量和先發優勢，並沒有讓它打敗微軟。反之，微軟則通過聯合更多的同盟，最終占據了PC操作系統的絕大部分市場。蘋果公司的戰略是一個人吃飯、不帶別人玩，從硬件的開發、到軟件的設計，早期的蘋果公司並不兼容其它的廠商。但是，微軟則反其道而行之，把自己整整落後於蘋果一個時代的、不基於圖形的DOS系統，以近乎免費的價格提供給幾乎所有的行業參與者，同時努力開發自己基於圖形操縱的視窗系統。結果，蘋果賺了實打實的賣產品的錢，微軟卻得到了整個市場，直到今日，蘋果的個人電腦系統仍然是小眾產品。



第二次敗走



文章指出，無獨有偶，在人類的科技行業慢慢從個人電腦時代跨入移動設備時代以後，幾乎同樣的戰爭又一次上演。這次，失敗的一方仍然是蘋果公司的操作系統，而勝出者則是在谷歌公司領導下開發的安卓系統。而這次對抗的情節，幾乎和許多年前的PC時代的操作系統之爭如出一轍。



蘋果公司以自己優秀的品質，再次取得了先機。在2007年，蘋果公司的iPhone手機上市，吸引了市場的全部目光。儘管在稍後的同年年底，Google已經做出了第一款安卓手機的樣機，但是其品質和iPhone的差距十分巨大，以致開發者決定將它推倒重來。如果從品質和時機這兩個角度來看，蘋果公司已經取得了決定的勝利。



但是，系統論的威力再一次被發揮出來：任何單個的技術指標，包括產品的品質、價格、甚至是產品占據的時機，都不足以對抗系統帶來的巨大優勢。儘管iPhone的品質在當時遠遠優於安卓系統的手機，蘋果公司卻採取了和幾十年前一樣的思路：自己做幾乎所有的軟件和硬件，對加盟商苛刻而又挑剔。蘋果公司的這種做法，保證了它的產品的最優品質，但是卻失掉了整個市場。



與蘋果公司相反，谷歌公司只做安卓系統的操作系統這一部分，而把整個安卓生態鏈的上游、下游、軟件應用、硬件設備等等，全部交給其它的公司去做。比微軟做得更徹底的是，谷歌公司甚至不對安卓系統收費，而只是通過廣告收取間接的費用。蘋果與谷歌在手機操作系統上的對抗，其實不是兩家公司的對抗，而是蘋果公司以iPhone一個產品，對抗整個移動終端產業群。



今天，這場對抗的勝負已分，iPhone已經成為小眾的奢侈品，而安卓系統和安裝安卓系統的手機，其品質卻不斷提升，已經和iPhone相差不多（有些方面甚至勝過了蘋果，比如華為在幾個月以前推出的優質攝像功能），而其市場份額則是iPhone的許多許多倍。蘋果公司的手機和系統，雖然有碾壓對手的品質和先發的時機，但是卻輸給了占據了整個系統的安卓系統。



系統平衡才強大



從這兩次科技史上的操作系統之爭，我們可以看到系統論的重要性：單個要素再強大，都很難與整個系統對抗。一個系統的平衡、協作、共同繁榮，其效果要遠遠優於單個要素能帶來的，哪怕這單個要素是極其優質的：事業上的成功並不足以決定一切，生活、家庭、健康的平衡才更重要；一筆運氣極佳的投資固然讓人激動，但是長期的投資紀律和組合管理，才是通向長期盈利的坦途；發展GDP固然重要，但是如果因此犧牲了環境、社會和諧和人們的健康，則難免得不償失。如此種種，系統論的精妙哲理，值得每個人深思揣摩。