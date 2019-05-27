利率並軌對商業銀行影響總體可控

中評社北京5月27日電／日前，利率並軌被正式提上日程，未來將逐步加以推進。中国证券报刊登交通银行金融研究中心鄂永健、陈冀、刘健文章称，國際經驗表明，作為利率市場化的“最後一公里”，利率並軌路徑的選擇頗為不易，面臨的挑戰也更大，其對商業銀行的影響也更為直接和顯著。



利率並軌可能實現路徑



儘管已經是利率市場化的“最後一公里”，但新的定價基準選擇並非易事。在綜合國際經驗和我國當前實際情況後，文章對未來利率並軌的可能路徑進行了推演，但總體看不確定性仍然較大。



文章預計貸款定價將推廣擴大以LPR為定價基準，但在實際運行中有可能形成多種參考基準的局面。



我國的LPR（貸款基礎利率）於2013年推出，央行推出LPR的初衷即是希望商業銀行更多地使用LPR作為貸款定價基準。因此，未來貸款定價“新錨”預計就是推廣和擴大LPR定價。但目前LPR市場化程度並不高，LPR對政策利率和市場利率變動的反應不敏感，並未真正發揮出市場化定價和傳導政策意圖的作用。因此，貸款定價“換錨”的關鍵就是如何將LPR與政策利率或市場利率緊密聯結。



綜合考慮國際經驗和我國實際情況，猜測可能會採取讓LPR直接錨定政策利率或市場利率的方式，即直接規定LPR以直接在政策操作利率（逆回購、SLF、MLF等）或市場利率（DR利率、SHIBOR等）基礎上加點的方式形成。這種方式的好處是政策利率的變動能夠快速完全地傳導至貸款利率，但也面臨很多問題。



讓LPR直接掛鈎政策操作利率的主要問題是，目前貨幣政策調控仍是數量型和價格型兼顧，SLF等工具的主要作用是流動性總量調節，其利率對市場利率的引導作用並不強。理論上來看，SLF等利率應發揮利率走廊上限的作用，但實際情況確是市場利率時有突破SLF等工具利率的情況發生。讓LPR掛鈎DR等貨幣市場利率則存在兩方面問題：一方面，DR、SHIBOR等利率的期限不完整，主要集中在隔夜、7天、3個月等短端品種，而貸款利率主要是中長期限；另一方面，DR等貨幣市場利率波動頻繁，特別是在月末、季末等時點的波動性較大，而貸款定價基準要具有較好的穩定性。



從其它國家的經驗來看，儘管有官方的定價基準，但在實際運行中，不同銀行、不同業務則會採用不同的參考基準。如在LPR的發源地美國，工商業貸款中有LIBOR、LPR、聯邦基金利率等多種參考基準。鑒於目前我國基準利率體系尚不完善、貨幣政策價格型調控尚未完全成型，儘管預計央行會力推LPR ，但在實際運行中，不排除不同類型銀行、不同類型貸款根據各自特點參照不同定價基準的可能，從而有可能形成包括LPR、DR、SHIBOR甚至國債利率等在內的多種貸款定價參考基準並存的局面。



存款定價可能參考貨幣市場利率，但也存在不確定性。



隨著同業負債占比提高以及理財、結構化存款的快速發展，銀行負債端很大比例實際上已經參考貨幣市場利率了。因此，存款利率的新定價基準直接參考DR、SHIBOR等貨幣市場利率的可能性較大。但與LPR類似，也同樣面臨期限不完整、波動性大的難題。也存在存款利率和LPR掛鈎同一基準利率（如MLF等政策工具利率）的可能性，並在基準基礎上加減不同點差。這種方式的好處是，央行調控政策操作利率可以同時快速傳導到存款和貸款市場，避免銀行出現存貸款定價變化不同步。這種方式的主要問題還是政策工具利率的有效性問題，目前還不完全具備條件。



預計利率並軌將逐步漸進推進，“先貸款、後存款”仍是基本策略。



如前所述，就目前的國內金融環境條件而言，直接快速實現利率並軌並不現實，各種可選路徑的條件都還不成熟。利率並軌還需要在基準利率體系構建、國債市場進一步完善、價格型調控機制的健全、利率走廊機制完善等諸多方面加以配合。因此，預計未來利率並軌仍將採取逐步漸進的推進策略，鑒於存款利率徹底放開上浮的影響更大、對市場的影響更為劇烈，預計貸款定價“換錨”會先行，存款“換錨”會較為緩慢。預計可能率先出台的舉措有：進一步簡化和歸並現有存貸款基準利率的期限結構，通過行業自律機制進一步擴大存款利率上浮，嘗試引導LPR與政策或市場利率掛鈎，等等。



價格型調控愈顯重要，貨幣政策保持穩健偏鬆。



利率並軌過程中及完成後，存貸款利率錨定新的基準，價格型工具的調控影響將更加直接、更為顯著，利率走廊機制也將發揮出利率引導作用。在利率並軌過程中，預計會保持貨幣政策整體基調的穩健，流動性維持鬆緊適度，以防止並軌過程中可能出現較大流動性衝擊。國際比較來看，目前我國金融機構存准率水平偏高，隨著利率並軌的推進和數量型調控逐漸退出，預計存准率有逐漸下調的可能，但會綜合考慮國內外經濟金融形勢，並可能會採取進一步優化完善“三優兩檔”存准率框架的方式來推進整體存准率的下降。



利率並軌對商業銀行四方面影響



從國際經驗看，分析利率並軌的影響不能僅僅考慮存貸款定價“換錨”、利率浮動限制徹底放開本身的影響，還應結合宏觀經濟運行變化、貨幣政策調控甚至監管政策變化來加以綜合研判。總體來看，在逐步漸進推進的策略和“先貸款、後存款”的推進方式下，再考慮到貨幣政策保持鬆緊適度加以配合，預計利率並軌並不會造成市場混亂、風險大幅上升，對商業銀行的影響總體可控。



貸款利率可能小幅下降。



貸款利率下降壓力主要集中在存量。目前1年期LPR為4.31%，1年期貸款基準利率為4.35%，二者相差不大。LPR為銀行對最優客戶的貸款利率，因而應與高等級信用債利率相仿，目前1年期AAA級中期票據發行利率在3.6%左右，較LPR低約70個基點。



因此，讓LPR參考政策或市場利率必然導致貸款利率有下降壓力，但顯然一次性降低70個基點過於激烈，可能性很小。參照之前每次降息時基準利率的調整幅度，猜測可能會通過利率並軌的方式，讓現行的1年期貸款基準利率一次性降低約25-50個基點。目前1年期SHIBOR和MLF分別為3.1%左右和3.3%，可以參照美聯儲的做法，讓LPR直接在SHIBOR或MLF基礎上加一定點數即可達到上述目的。當原貸款准利率不再使用、所有存量貸款的定價基準全部替換為該新的定價基準後，存量的貸款利率也將發生相應的下調，如一筆原貸款利率為1年期貸款基準利率上浮1.5倍，則替換為新的定價基準後，該比貸款的利率會下降37.5-75個基點。



新發生貸款利率的降幅較為有限，一是因為貸款利率管制早已放開，而且一直既有上浮也有下浮，市場化程度已經很高，新發生貸款的定價主要由信貸市場的供需形勢決定。二是我國銀行主導的融資體系短期內難以顯著改變，加之對影子銀行、非標融資等監管持續趨嚴，表外融資需求回表導致信貸需求旺盛，2018年以來貸款在社融中的占比大幅提升便是例證。三是國際經驗表明，為應對貸款利率下行壓力，銀行一般會調整信貸結構、加大高收益資產投放。總之，除非央行快速大幅放鬆貨幣政策，否則利率並軌本身對新發生貸款利率的影響並不顯著。



存款利率將出現一定幅度上升。



存款利率有上行壓力。國際經驗表明，利率市場化後存款利率總體將向貨幣市場利率靠攏，一般情況下，銀行綜合存款利率大約低於貨幣市場利率100-200BP。我國貨幣市場利率已經實現市場化,大部分時間裡貨幣市場利率都高於存款利率。



可以預見，讓存款定價與貨幣市場利率掛鈎並徹底放開利率上浮限制，將導致存款市場利率與貨幣市場利率之間的差額收窄。目前，1年期SHIBOR3.1%左右,1年期低風險理財產品收益率則一般在4.3%左右，而目前商業銀行一年期定期存款基準利率為1.5%，考慮到各家銀行有不同程度上浮後也僅為1.9%左右。因此，利率並軌後存款利率存在上行壓力。同業負債等非存款負債存在比例限制，而且在流動性匹配率等監管指標上折算率極低，由於監管、銀行業績考核等都賦予存款非常重要的地位，銀行對存款的剛性需求將使存款競爭不斷加劇，在存款利率隱性上限逐步放開的情況下，這都會帶來存款利率的上升壓力。



但存款利率快速、大幅上升的可能性不大。一是因為儘管中國經濟目前企穩跡象明顯，但經濟增速明顯回升的可能性不大，未來外部環境不確定性依然很大，保持經濟增長處在合理區間需要穩健的貨幣政策支持。而且，如前所述，出於為利率並軌創造良好環境、緩解銀行負債成本上升壓力、防止銀行盈利受到劇烈衝擊的考慮，預計央行將保持流動性合理充裕、甚至適度加大流動性投放力度，這有利於緩解存款市場競爭壓力。



二是理財產品與存款並非完全替代。儘管理財收益率遠高於存款，但隨著理財產品剛性兌付逐步打破，保本理財逐步退出歷史舞台，理財與存款的差異已經逐步顯現，因而存款市場利率向理財收益率趨同的壓力並不十分顯著。



三是近年來銀行存款市場競爭已經在不斷加劇，加之金融市場開放創新深入推進，銀行負債來源已經較為多元化，我國銀行已經在一定程度上適應了存款市場的競爭環境，存款定價“換錨”並徹底放開上浮限制後，預計多數銀行並不會盲目提高存款利率。



四是在並軌過程中及完成後，預計宏觀審慎管理、行業自律機制等仍將對銀行存款定價施加一定約束，存款基礎好、利率上浮壓力不大的大型銀行也將會發揮好穩定市場的作用。



淨息差有可能小幅收窄。



文章指出，理論和實踐均表明，利率市場化後銀行息差有收窄壓力，但預計我國商業銀行的淨息差收窄幅度不會過大，主要原因在於：一是預計央行會保持市場流動性寬鬆，甚至適度加大流動性投放力度，同業負債、同業存單非存款負債成本可能會適度有所下降，從而在一定程度上抵消存款利率上升帶來的負債成本上升的壓力。二是商業銀行自身可能通過提升高收益資產配置占比來加以應對，從而緩解息差收窄壓力。三是如前所述，預計存款利率並軌、徹底放開存款利率上限的推進相對較慢，“先貸款、後存款”的推進模式有助於防止銀行息差在短時間內迅速收窄、盈利快速下滑。隨著時間推移，銀行逐漸適應利率市場化環境，資產負債定價能力提升，銀行息差將逐步趨於穩定，並隨經濟運行和貨幣政策變化而波動。



銀行可能面臨一定風險。



利率市場化後，為提高貸款收益，部分銀行、特別是盈利下降壓力較大的個別銀行會傾向於更多地涉足高風險、高收益領域的貸款，從而加大了信用風險。利率並軌後，可能出現貸款利率隨市場利率下行，而存款利率穩定或上行，導致淨息差過度波動。



國際經驗表明，若LPR參考政策利率，則LPR調整可能滯後於市場利率變化，如果貸款端以LPR定價、存款端依據DR007定價，LPR調整可能滯後於市場利率，從而可能引發基準風險。此外，如果利率並軌推進較慢，貸款基準利率幾乎不調整，使得原本盯住貸款基準利率的浮息貸款事實上變為了固息貸款，貸款利率固息化給商業銀行帶來的基準風險也較大。