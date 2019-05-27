上市公司敬畏法治更應外化於行

中評社北京5月27日電／證監會稽查人員5月22日在深大通公司執法過程中，遭該上市公司人員的言語、身體攻擊。這一行為折射出個別上市公司守法意識、規則意識和契約精神極為淡漠，對法治缺乏敬畏之心。中國證券報發表該報記者徐昭、昝秀麗文章稱，作為中國企業的優秀代表，上市公司尤其應該在守法合規上作出表率。敬畏法治不僅要“內化於心”，更應“外化於行”。



作為實體經濟的“基本盤”、經濟發展動能的“轉換器”、完善現代企業制度和履行社會責任的“先鋒隊”，上市公司尤其應該在守法合規上作出表率。但現實中，缺乏守法意識，挑戰執法底線的案例層出不窮，有的公司說假話、做假賬，操縱業績、操縱併購；有的公司治理不規範，通過非法關聯交易輸送利益。這些違法違規行為損害市場信心，也最終傷害企業自身發展，得不償失。必須承認，在新時期、新形勢、新環境下，要想切實強化上市公司質量，針對這些痼疾，必須要下狠手、出重拳，採取新措施。



一方面，上市公司亟待強化誠信契約精神。配合監督檢查、稽查執法是被檢查、調查的單位和個人的法定義務，而深大通的行為嚴重破壞了法律的嚴肅性，嚴重干擾了證監會的依法履職，嚴重影響了資本市場正常的法治環境。實際上，對任何一家企業而言，守法經營、合規經營都是一條不可逾越的底線。大股東和上市公司董監高應堅持以法律法規為准繩，遵守法律法規，切實做到敬畏法治、尊法學法、守法用法、誠信合規。



另一方面，監管部門應進一步加大懲戒力度，增強監管震懾力。針對深大通案件，證監會嚴肅回應妨礙執法將承擔相應法律責任，深交所要求上市公司及相關方必須謹記和堅持“四個敬畏”的要求。眼下，提高違規成本是加強上市公司監管的核心舉措。可喜的是，提高資本市場違法違規成本已提上日程，證券法修訂稿草案三審稿增加了加大對證券違法行為打擊力度的相關內容。此外，公司法、刑法等修訂也在推進中，這些將倒逼上市公司規範發展。



一人難挑千斤擔，眾人能移萬座山。眼下，資本市場違法違規問題，既包括上市公司自身問題，又有監管問題，也有市場問題。因此，強監管是一套組合拳，需要立法、司法、執法等部門形成合力。由此，也才能真正讓做壞事的人必須付出代價，讓心存僥幸的人及時收手，讓敬畏法治理念入腦入心，讓資本市場在陽光下運行。