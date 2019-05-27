水果漲價 只是一種表象

中評社北京5月27日電／為什麼水果會突然漲價？居民更為關心的是，未來水果價格何去何從，會不會失去“水果自由”？將來物價走勢如何？



中國經濟時報發表該報記者周雪鬆文章指出，從媒體報道來看，春節過後，各種水果漲價的消息也不斷出現，不僅車厘子等進口水果漲價，蘋果、柑橘、梨、葡萄、蜜瓜等普通水果也在漲。近期有報道指出，北京新發地批發市場的水果價格總體比去年同期上漲78%。在水果主產地新疆，香梨、蘋果等最常見的水果，同比漲幅也超過40%。



最近兩三年，北京拆了很多違建，治理臟亂差力度很大。不過也很難再見幾年前北京的早市了，市面上的水果蔬菜豐富又便宜，現在早市都難覓了。在天津也是如此，文章記者發現有的早市開在一條偏僻的馬路上，水果蔬菜肉都特別便宜，後來建了一個新的市場，都集中到市場里了，水果蔬菜肉價基本都漲了，有的甚至漲幅不小。



水果為什麼會突然漲價，許多人只看到表面現象。按照國家統計局的說法，最近鮮菜、鮮果價格上漲是受極端天氣季節性因素的影響，這些季節性的短期衝擊不具有持續性，鮮菜鮮果價格上漲不會持續在一個高位。其實，極端天氣季節性因素只是其中原因之一，拆違也只是表面現象，推動果蔬價格上漲的原因是多方面的。



這背後有全社會人工等成本的上升、農業生產方式的逐步轉變，當然也有流動人口減少、投機炒作等因素。極端天氣季節性因素與投機炒作不會持久，隨著應季水果蔬菜大量上市，價格有望下降。但是，隨著季節轉換、社會人工等成本的上升，價格總體水平還可能上漲。應該看到，農業正逐步實現規模種植經營，效益有所提升，有的大城市小商小販經營不下去了，進正規的商超門檻高風險大，部分農民開始返鄉創業就業，農業規模化經營成本其實並不低，土地租金要算進成本里，農民也不再舍不得吃，消費水平大大提高，再加上什麼能賣個好價錢就種什麼，有機蔬菜水果越來越多，所有這些成本都會轉嫁給城里人，便宜的水果蔬菜可能就不夠供應了。



和西方發達國家一樣，將來中國機器規模化生產的產品可能會相對便宜，但人工會越來越貴，整個社會人工成本上升將會帶來一系列連鎖反應，人工種出的水果蔬菜也可能越來越貴，牛羊肉等農產品也會越來越貴。