創新拓寬資本參與債轉股的渠道

中評社北京5月27日電／ 實施市場化、法治化條件下的債轉股，是支持有市場前景企業緩解債務壓力、促進穩增長、防風險的重要舉措。這一輪債轉股從2016年10月國家層面上部署開始以來，已經取得了明顯成效，但還需要進一步積極推進。尤其是需要資金融通方面的創新。



22日，國務院常務會議確定，下一步債轉股工作要直面問題、破解難題，著力在債轉股增量、擴面、提質上下功夫。會議提出了三條具體措施，其中很重要的一點就是為金融資產投資公司等機構減壓，為社會資本進入債轉股領域開路。同時拓寬參與債轉股各類資本的退出渠道。



雷聲大，雨點小；簽約多，落地少。這一直是困擾債轉股工作順利推進的重壓方面。這次國務院常務會議傳出的信息是，去年以來債轉股已落地超過9000億元。此前，根據國家發改委相關數據，截至2018年11月底，市場化債轉股簽約金額達到18928億元，資金到位5050億元，市場化債轉股簽約資金到位率僅為26.7%。從上述數據可以看出，債轉股項目落地的速度在加快，但依然存在著簽約多、落地難的情況。這也是國務院常務會議將提高債轉股增量作為下一步工作重點的原因。



之所以產生債轉股項目落地難，不外乎兩點。一是資金來源，二是退出機制。前期債轉股項目資金以銀行理財資金為主，在資管新規下發後，銀行理財為債轉股項目提供資金支持的空間和規模有所下降。這次國務院常務會議明確了進一步放鬆並表的資本監管要求，降低商業銀行參與債轉股的成本，並支持其補充資本。另外，還可以考慮對於實施債轉股效果較好的商業銀行，進行一定的政策優惠，提高商業銀行的積極性。



同時，支持金融資產投資公司發起設立資管產品並允許保險資金、養老金等投資，探索公募資管產品依法合規參與債轉股，鼓勵外資入股實施機構。民間資本也可以通過購買國有企業的轉股債權，獲得國有企業的股權。這也為國企混改提供了一條新的途徑。上述無疑是債轉股方面資金融入方面的創新。



“進口”很重要，“出口”也同樣重要。債轉股業務自身面臨著回報周期過長、不確定等較大的問題，要相對保證介入資金的安全性就需要建立起一套市場化的交易機制，讓市場因素去判斷風險，從而為決策者決策提供依據。這次國務院常務會議提出的允許通過具備條件的交易場所開展轉股資產交易，也同樣是在債轉股領域做出的創新探索。但這還需要在規則前提下的具體落實。



把握好了資本的“進口”和“出口”，更重要的是把握好企業的“提質”。債轉股的初衷是支持企業紓困化險、增強發展後勁，其針對的目標是有前景、暫時遇到資金方面困難的企業。



需要特別指出的是，債轉股是一項很迫切的任務。因為，對於那些急等債轉股的企業來說，如果簽約債轉股項目不能更快落地，漫長的等待可能意味著持續累積的高昂財務成本，以及隨時可能出現的資金鏈危機。這一點，對民營企業尤其重要。



有研究資料表明，前期進行債轉股的企業主要為民營企業，而後期進行債轉股的企業則主要為大型國有企業。未來進行債轉股的企業將主要為鋼鐵、煤炭、機械、有色金屬等產能過剩行業中的大型國有企業。



本輪債轉股不是簡單的債權轉股權，核心要義在於債權轉成股權之後，能否改善企業的經營狀況，能否通過健全公司治理、發揮股東的積極作用，實現企業經營基本面的改善。債轉股，不能成為“僵屍企業”的“輸液瓶”，也不能成為資本的單純逐利點。這些，隨著債轉股工作的進一步深入及社會資本的進一步介入，還需要更完善的法律發揮進行規範。



來源：第一財經日報