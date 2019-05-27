仇長根：“兩制”台灣方案的障礙與民主協商

仇長根 中評社北京5月27日電／日前（5月23日），寧波市海峽兩岸融合發展研究院召開了主題為“深化兩岸融合發展”的圓桌論壇，華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所所長、海峽兩岸關係研究中心特約研究員仇長根 ，結合學習、貫徹習近平總書記紀念《告台灣同胞書》發表40周年重要講話精神，就探索“兩制”台灣方案與兩岸“民主協商”議題發表了看法。



仇長根認為：習總書記提出探索“兩制”台灣方案，是新時代解決台灣題的戰略決策和戰略部署，也是對鄧小平“一國兩制”理論的創新和發展。仇長根分析，探索“兩制”台灣方案中，要破解“三大”障礙，應展開“民主協商”加以解決：



一是如何破解“維持現狀”的台灣民意障礙。受台灣政黨與政客操控的影響，長期以來台灣民意主流是“求和求利求發展”。但隨著島內政局與兩岸關係的發展，新民意動向值得關注：即民眾逐步認識“台獨”不能當飯吃，“九合一”選舉選民用選票教訓民進黨就是很清楚的例證。民眾要求政治人物要為人民做實事，綠營人士也認為“人民已經不欠民進黨了”。台灣民意“要和平，不要獨立，台獨會導致戰爭，帶來災難”；同時民意也呈現出“不支持統一，希望維持現狀”。但台灣多少年來從未有過的“統一”聲量，現在有了並且逐漸提升，政、商、學界等一些有識志士認為：兩岸統一是最終的目標、兩岸未來只剩下統一選項、期待國家和統一早日實現，越晚台灣籌碼越來越少。韓國瑜直言：不要懷疑共產黨收複台灣的決心。新民意對國、民兩黨都有壓力，台灣民眾不在乎什麼顔色的黨執政，人民眼睛已經張開，不想再被政黨和政客糊弄、欺騙。所以，破解“維持現狀”的障礙，還是要靠爭取廣大民意。習總書記重要講話強調，“兩岸同胞要交流互鑒、對話包容，推己及人、將心比心”，“親人之間，沒有解不開的心結。久久為功，必定能達到兩岸同胞心靈契合”。



二是破解“中華民國”政治定位的障礙。這個深層次的結構性問題極其複雜，也不容易解決。但要看到，台灣絕大多數民眾對“中華民國”有著樸素的“家國情懷”，這完全可以理解，這與政黨和政客追求的政治企圖有本質區別。台灣政黨與政客將“中華民國主權”“治權”“政權”連接，擁抱“中華民國”是為了政客私利，談不上“民族與國家”擔當。尤其民進黨執政，拒絕“一中原則的九二共識”，強調“台灣是主權獨立國家”，借“中華民國”之殼掩護，推進“台獨”路線。但客觀上，島內民生訴求強烈與經濟發展關係越來越密切，而經濟發展與兩岸關係也越來越密切。“九合一”選舉反映出台灣政黨與政客的所謂“精英政治”，正遭遇“庶民政治”的衝擊，如果某政黨與政客背離民意，只想謀取執政權利，將得不到多數選民支持。民進黨也知道，靠“台獨”鐵票，不足以取得政權，“中間”選票才是勝敗關鍵。所以，如何對“中華民國”政治定位？還是應該回歸“民生與經濟關係”、“經濟與兩岸關係”上來。習總書記重要講話提出，“兩岸雙方應該本著對民族、對後世負責的態度，凝聚智慧，發揮創意，聚同化異，爭取早日解決政治對立，實現台海持久和平，達成國家統一願景”。台灣方面應該相信，“和平統一，是民主協商，共議統一”，台灣不會被“矮化”、被“吞並”，“民主協商”將會具有“廣泛性、代表性、平等性”，將會由台灣“不同階層、不同政黨和民間社團的代表”共同參與。

