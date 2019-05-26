高燕：美方經濟霸凌行為嚴重踐踏多邊貿易規則

中評社北京5月26日電／新華社報道，近日，美方啟動對約2000億美元中國輸美商品加徵25%關稅，還動用國家力量無端打壓中國企業。如何看待美方不斷升級中美貿易摩擦？這將給中美兩國和世界經濟帶來哪些影響？持續一年多的中美經貿摩擦對中國企業和市場是否造成較大衝擊？中國貿促會會長高燕近日接受了記者採訪。



美方經濟霸凌行為嚴重踐踏多邊貿易規則



記者：近期，美方不斷升級貿易摩擦，不僅在中國輸美商品加徵關稅問題上步步緊逼，還動用國家力量無端打壓中國企業。您對此如何看待？



高燕：美方的經濟霸凌行為、極限施壓做法，嚴重阻礙中美經貿磋商，嚴重踐踏多邊貿易規則，嚴重威脅全球產業鏈供應鏈安全，與市場競爭原則背道而馳，與基本商業道德背道而馳，與經濟全球化潮流背道而馳。



需要指出的是，美國加徵關稅的一個藉口是中美貿易失衡。研究表明，美方現行統計方法是片面的，忽略了服務貿易、跨境投資對貿易的影響，所謂中美貿易失衡是個“偽命題”。採用“基於所有權貿易順差”的方法計算，按兩國企業在對方國家子公司統計口徑，2009年至2017年中美之間貿易順差逐年縮小，2017年僅為450多億美元。如果統計口徑放寬到兩國企業在對方國家投資的所有企業，2009年至2017年美國對華一直存在貿易順差，且順差規模從140多億美元不斷擴大到1600多億美元。



各國間的經貿摩擦不是現在才有的，過去有，現在有，將來還會有。經貿摩擦問題客觀存在，關鍵是我們採取什麼樣的方式處理，不能動輒小事放大、經濟問題政治化甚至以勢壓人。



我們希望美方與中方相向而行而不是倒行逆施，希望美方虛己以聽而不是唯我獨尊，希望美方誠信守諾而不是出爾反爾，希望美方回歸正軌而不是誤入歧途。

