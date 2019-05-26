菲參議院權力洗牌　杜特爾特政敵恐有牢獄之災

中評社香港5月26日電／菲律賓新任參議員將在6月30日上任，其中多人隸屬總統杜特爾特(Rodrigo Duterte)陣營，參院領導階層可能換血。而杜特爾特頭號政敵、任期將屆的參議員特立尼斯恐因指控杜特爾特家族涉販毒，面臨牢獄之災。



中央社消息，菲國參議院共24席，參議員任期6年，每3年選出半數。期中選舉日前選出12名新任參議員，杜特爾特(Rodrigo Duterte)盟友和親信奪下9席。



杜特爾特前特別助理克里斯多福.吳(Christopher Go)、前警察總長德拉羅沙(Ronald dela Rosa)和總統府前政務顧問杜連迪諾(Francis Tolentino)3名杜特爾特親信當選參議員後，參議院議長索托(Vicente Sotto III)能否保住議長寶座備受關注。



綜合菲律賓媒體報道，選舉委員會(Comelec)還沒正式宣布當選名單，克里斯多福.吳、德拉羅沙和杜連迪諾就已告知索托及參院其他領導階層他們屬意的參議院委員會。



參議員常被視為問鼎菲律賓總統、副總統的跳板，杜特爾特盟友、這次以第一高票當選的維亞(Cynthia Villar)已駁斥外界揣測，指自己無意競逐議長、無意為2022年總統大選做準備。



對於參議院的新局面，索托接受電台訪問時說，現任參議員對當局抱持友好合作態度，“但我們不恭順盲從。你為什麼要改變它？你可能只是使多數(參議員)成為反對派”。



他警告，參院領導階層若換血，杜特爾特當局可能自討苦吃。總統後3年任期如果面對不友好的參議院，“當局將變成跛鴨”。



執政黨“民主菲人－國民力量黨”(PDP-Laban)的總理皮曼德爾(Aquilino Pimentel III)也同意，參院領導階層換血可能導致當局不樂見的後果，例如反對勢力增強。



他表示：“我們沒有聽到任何人不支持索托。”



期中選舉後，杜特爾特領導的“民主菲人－國民力量黨”躍為參院第一大黨，克里斯多福.吳、德拉羅沙和杜連迪諾都隸屬這個政黨。



不過，索托說，他隨時可能被逼下台，就像已故議長龔薩雷斯(Neptali Gonzales)所說，菲國參議院跟羅馬元老院很像，並警告參議員“你們背後隨時可能(被捅)一刀”。



另一方面，杜特爾特頭號政敵、6月將卸下參議員職務的特立尼斯(Antonio Trillanes IV)因捲進一樁指控杜特爾特家族涉及販毒風波的案件，可能面臨牢獄之災。



今年4月，菲律賓社群媒體上流傳一系列標題為“真正的毒梟名單”影片，影片中化名Bikoy的男子聲稱握有證據，指控杜特爾特及其家族涉入販毒集團交易，成員包含杜特爾特的兒子。不過，Bikoy日前撤回指控，反指反對陣營自由黨(LP)和特立尼斯是幕後黑手。



特立尼斯是海軍軍官出身，2003及2007年兩度參與軍變失敗被捕，後來獲前總統阿基諾三世(Benigno Aquino III)特赦。



杜特爾特去年宣告特赦令無效，追訴特立尼斯的叛亂罪名，特立尼斯去年9月被捕，之後獲交保。去年10月法院判決特立尼斯的判亂罪名已於2011年遭駁回。