中評關注：美方對台大動作透露什麼訊息？

AIT日前分享蔡英文臉書並置頂。美方在民進黨初選之際動作非常多，已有支持對像？（取自蔡英文臉書） 中評社台北5月27日電（記者 黃筱筠）美方突然在民進黨中執會討論初選之際，同意讓“北美事務協調委員會”更名為“台灣美國事務委員會”，並且發布“國安會”秘書長李大維訪美與美國“國安”顧問波頓會晤。這兩個事件都是台美關係大提升，資深媒體人楊憲宏日前才爆料美國在台協會（AIT）關注民進黨初選，美方的動作是否透露了力挺蔡英文的意味，希望能夠勸退與蔡競逐初選的前“行政院長”賴清德。



中美貿易戰目前仍在加劇中，美方利用台灣關係抗衡美中衝突，早就是明顯的態勢，但北美事務協調委員會的更名，台官方雖然認為是《台灣關係法》40週年之際，希望台美關係更加提升。但宣布時機點有點巧妙，選在民進黨初選白熱化時，可見美方對於蔡、賴的態度很明顯。



賴清德初選這段時間，只訪問日本，沒訪問美國，對美國關係的處理，是否美方也有點不滿？加上賴過去提到“務實“台獨”相對激進，美方對賴的信任度可能不及蔡。美國選在這節骨眼拉抬台美關係，一方面做面子給蔡政府，另一方面似也透露了，他們在民進黨初選的支持對像。



民進黨29日中執會將再度討論2020初選民調相關事宜，蔡英文擁有行政資源，不管是兩岸、“外交、國防”等議題都擁有主導權，也積極到基層去參拜廟宇與民眾互動，網路戰更加積極，現在又有美方力挺，賴清德已呈現非常弱勢。



賴清德22日前往黨中央提出的新方案：第一個情況，如果蔡英文贏韓國瑜，他無條件支持蔡繼續競選連任。第二個狀況，如果他沒有贏韓國瑜，他也全力支持蔡英文競選連任。第三個情況，如果他贏韓國瑜、韓國瑜又贏蔡英文，請蔡英文還有黨中央、黨內同志支持他，提名他出馬競選2020。



賴清德拋出新方案，其實已是退讓，但蔡陣營看起來是不買單。在幾乎所有情勢都不利賴的狀況下，賴還能以民調領先再度堅持下去嗎？賴會不會在美方都選邊站的狀況下，退出初選？