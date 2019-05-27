施正鋒：賴清德提新方案求戰　逼蔡初選

施正鋒認為，賴清德提新方案的目的是求戰。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北5月27日電（記者 洪德諭）爭取民進黨2020大選提名的賴清德22日在民進黨拋出新方案，東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒接受中評社訪問分析，賴清德此舉是求戰，逼蔡英文進行初選。至於民進黨主席卓榮泰在中執會與英派對抗，施正鋒則說，卓榮泰輩分比野百合學運(1990年)世代大一點，許多中執委是野百合甚至更晚，因此才敢這麼強勢。



施正鋒，曾任淡江大學公共行政學系教授、台灣國際研究學會秘書長，曾在蔡英文2016大選時擔任族群小組政見召集人。他日前針對民進黨2020初選，與民報董事長陳永興等5人發起呼籲蔡英文放棄連任連署。



民進黨22日召開中執會討論2020初選議案，賴清德拋出新方案，第一如果蔡英文贏韓國瑜，他無條件支持蔡繼續競選連任。 第二個狀況，如果他沒有贏韓國瑜，他也全力支持蔡英文競選連任。 第三個情況， 如果他贏韓國瑜、韓國瑜又贏蔡英文，請蔡英文還有黨中央、黨內同志支持他，提名他出馬競選2020。



針對賴清德的新方案，施正鋒分析，面對大選賴清德希望速戰速決，不過現在的狀況是初選一延再延，遊戲規則也可能改變，面對這樣的狀況，賴清德提的方案，目的就是透過“讓很多”求戰，拜託蔡英文跟他初選。



施正鋒說，賴清德拋出這個方案有跡可循，過去曾傳出賴應禮讓現任3%的說法，不過賴做得更多，只有在他贏韓國瑜且韓國瑜贏蔡英文的情況下才出馬。至於有沒有改變遊戲規則，施正鋒則說，初選時程與民調方式都沒有改變，賴清德的方式只是針對原本贏或輸的細節提出方案，沒有改變遊戲規則的問題。



在方案拋出後，蔡英文陣營回擊“贏就是贏，輸就是輸，不需要誰讓誰”。施正鋒認為，既然不用讓那就來選吧！至於綠委余天說新方案是在污辱蔡英文，施正鋒反批，此舉可說是蔡英文“放狗咬人”來掩飾自己還是不敢初選。蔡英文心態就是“除了我以外，沒什麼好講的”應沒有轉圜的空間。



施正鋒說，為何大家會挺蔡英文，因為面對明年的大選需要子彈，若最後蔡英文輸給賴清德，可能得面臨握有行政資源的蔡英文拂袖而去，使得在打地方選舉時沒有資源，此外蔡英文上台後，也給許多人權位如“國策顧問”等，讓這些人效忠。



施正鋒向中評社強調，這個方案就如同打拳擊綁一隻手起來，顯示賴清德對於自己的選情有自信，不過選民還在看蔡、賴陣營兩邊如何出招，暫時還看不出是否為加分或減分。



另外，中執會中民進黨黨主席卓榮泰堅持初選程序，力抗英派欲改變規則慘遭圍剿。施正鋒說，面對“一個惡霸霸凌一個小女孩”的狀況，卓榮泰是扮演警察的腳色。



為何卓榮泰有這麼大的勇氣？施正鋒向中評社分析，卓榮泰的輩分算是比野百合學運世代大一點，這樣的輩分基本上有民進黨創黨的民主精神，也因有這麼高的輩分，卓面對野百合學運世代，有些甚至更後面的中執委，像是蔡陣營代表林錫耀就差不多跟卓榮泰同輩份，另外像是陳明文則不是民進黨出身，才敢這麼強勢。