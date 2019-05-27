中評現場：學者談大灣區建設與“一國兩制”

首屆粵港澳大灣區建設與法治發展論壇在東莞開幕（中評社 張心怡攝） 中評社東莞5月27日電（記者 張心怡）首屆粵港澳大灣區建設與法治發展論壇昨日上午在東莞開幕，論壇邀請到來自香港、澳門及內地的專家學者共議大灣區建設與法治發展。在論壇第一單元，澳門理工學院教授、一國兩制研究中心創始主任楊允中，清華大學法學院教授、港澳研究中心主任王振民，香港城市大學法學院教授、城市大學出版社社長朱國斌圍繞“粵港澳大灣區建設與‘一國兩制’實踐發展”分享觀點並展開深入探討。



楊允中在主旨演講中表示，粵港澳大灣區是國家在區域合作方面的首創，作為國家發展戰略，要從大思維切入對大灣區進行謀劃與推動。香港、澳門參與大灣區建設的意義十分深遠，其一，可使港澳加速融入國家大局；其二，可豐富“一國兩制”新實踐；其三，可彰顯國家的制度優勢。楊允中說，民眾對大灣區的認知需要從根源上搞清楚，大灣區的概念要進一步提升，不能滿足於政治化灣區，灣區行政化的思維並不符合發展規律。



楊允中談到，從歷史和現實上來講，澳門有著不可替代的地位和價值，而當下澳門作為大灣區四個核心引擎之一，在新時代擁有了新定位，澳門民眾對此的認知還有待進一步提升，需要進行更多的推動和引導。澳門回歸20年，有條件繼續創造當今時代所需要的發展成效，可將其成功實踐“一國兩制”的經驗總結好並形成普遍規律。他還提到，嶺南文化的核心是“開風氣之先”，如果離開澳門這個“主力隊員”，嶺南文化就不成立。



王振民在發言中指出，此前很長一段時間，粵港澳三地各自為政，導致協同發展不夠力，香港、澳門“两制“的紅利也沒有很好地發揮出來，而粵港澳大灣區建設就是要解決“一國兩制”20多年實踐中沒有解決的协同发展問題。