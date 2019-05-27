田飛龍析粵港澳大灣區建設戰略

北京航空航天大學一國兩制法律研究中心執行主任田飛龍（中評社 張心怡攝） 中評社東莞5月27日電（記者 張心怡）北京航空航天大學一國兩制法律研究中心執行主任田飛龍昨日出席首屆粵港澳大灣區建設與法治發展論壇發言表示，粵港澳大灣區在規劃綱要的指導下，有望通過若干年的建設而成為 “一帶一路”的技術標準與制度合作模式來源地，新時代改革開放示範區，全世界矚目、向往的創新中心與人文生活目的地。



田飛龍指出，從經濟改革到全面改革、“超強現代化”的域外啟示、中美貿易戰的結構性壓力、“一國兩制”的融合轉向及“一帶一路”的樣本需求等均是粵港澳大灣區規劃的戰略背景。大灣區規劃是國家級戰略、“一帶一路”的支撐性戰略、港澳與內地的示範性融合戰略、創新科技的突破性戰略、人文薈萃的美好生活戰略、社會保障與社會治理的制度改革戰略、公民身份與公民權利的賦權實踐戰略。



田飛龍還提出，粵港澳大灣區城市群由“三層結構”組成：港澳廣深四大“中心城市”、珠海七大“節點城市”、數以百計的“特色城鎮”。



談及大灣區具體制度衝突，田飛龍認為，第一，制度差異性帶來的制度壁壘與制度摩擦成本是“一國兩制”優勢下的副產品，如果大灣區建設不重視及時研判和消除這些障礙因素，可能在很大程度上影響到大灣區內人員和資源的自由流動及創造性發展；



第二，價值觀與生活方式的“軟文化衝突”，這主要體現在港澳社會的國際化與現代化程度相對較高，與西方價值觀較為接近，而內地城市的文化觀念與社會管理模式與之仍有較大差異，這種“軟文化衝突”也會在一定程度上限制灣區內部的融合發展，限制港澳居民尤其是專業精英人士的認同和歸屬；