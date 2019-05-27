蔡英文與賴清德都有脫黨可能？施正鋒剖析

施正鋒認為，挺蔡英文的民進黨是“新綠”屬利益導向。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北5月27日電（記者 洪德諭）民進黨2020初選廝殺激烈。東華大學民族事務發展學系教授施正鋒分析，前“行政院長”賴清德最大劣勢是屬新潮流，不過在“總統府”秘書長陳菊等新潮流挺蔡英文下，剛好可拋下派系包袱。至於獨派、醫界紛紛表態挺蔡或賴，施正鋒則說，挺蔡英文的“新綠”居多，新綠屬利益導向，若賴勝出這些新綠就會挺賴，因此不會有分裂的問題。



施正鋒，曾任淡江大學公共行政學系教授、台灣國際研究學會秘書長，曾在蔡英文2016大選擔任族群小組政見召集人。在民進黨2020初選，施正鋒和民報董事長陳永興等5人發起呼籲蔡英文放棄連任連署。



對於參加呼籲蔡英文放棄連任連署，施正鋒解釋，當時陳永興整理蔡英文執政3年的政績，結論是做得不好，因此和他提了一下是否要連署，他覺得可以因此參與。不過，施正鋒強調，他不是支持賴清德，只是討厭蔡英文。



回顧蔡英文3年執政，施正鋒告訴中評社，蔡英文競選時的客家、原住民政策都是他幫忙整合，最後原住民的政見也是他與蔡英文討論後定調，不過蔡英文上台後，對於這些政見選擇用騙的方式，到最後讓他也變成幫兇。



此外，面對國際蔡英文顯得保守，像是民進黨主張“台獨”蔡英文卻未積極推動東京奧運台灣正名。面對中美貿易戰，蔡英文僅選擇把自己當成美國的棋子，如果美國把台灣當成中美談判的籌碼該怎麼辦？



談到賴清德面對這場初選，施正鋒分析，賴清德擁有正派、執行力不錯的優勢，最大的劣勢則是賴清德屬於新潮流，因為很多人討厭新潮流，不過同屬新潮流的“總統府”秘書長陳菊等陸續拋棄賴清德，如果能藉這個機會漸漸離開新潮流也好，就沒有派系的包袱。



施正鋒建議，在初選最後階段，賴清德民調維持領先應維持初衷，不要去搞華麗的宣傳等，因為賴清德與他人相比是很純真，將會讓賴清德失去原本的特質，像是無黨籍台北市長柯文哲，原本是素人不過當他開始算計後，民眾開始對他打折扣。



至於賴清德的下一步，施正鋒向中評社說，若勝出可能得面臨蔡英文脫黨參選的可能，導致參選時沒有奧援。為何蔡英文會脫黨參選？施正鋒分析，蔡英文有自己的選舉團隊包括地方縣市首長、小英之友會，帶一些人割席而去又有行政資源，且面對3、4組人馬票分得更散“人人都有機會”。



如果賴清德初選落敗，施正鋒指出，這幾年來兩大黨的傳統政黨認同逐漸式微，在醞釀重新改組時，若初選玩得太骯髒，讓賴清德覺得忍無可忍沒有情義可言時，就有可能脫黨。是否會有蔡賴配？施正鋒則說，若蔡賴配，賴清德就會人格掃地，政治前途也沒了，因為“副總統”並沒實權。



另外，現在醫界、獨派支持者都相繼表態支持賴清德或蔡英文，是否會有分裂的問題？施正鋒向中評社分析說，民進黨支持者有兩種，一種是傳統支持者，一種是“新綠”，新綠是民進黨執政後拉過來的，像是傳統的醫生會支持賴清德，挺蔡英文的則是醫師公會，醫師公會則是由綠委、“衛福部”去組織屬新綠，新綠是利益導向，若賴清德勝出，就會支持賴，因此沒有分裂的問題。