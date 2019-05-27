中評關注：大型造勢登場　韓將突破重圍

韓國瑜。（中評社 資料照） 中評社高雄5月27日電（記者 蔣繼平）中國國民黨高雄市長韓國瑜表態將參與6月1日下午於府前前凱達格蘭大道舉辦的“決戰2020贏回台灣”全台團結造勢大會。近期被黨內外共打、抹黑、民調下滑的韓，這場造勢有如參選2020起手勢，是否會藉此翻身突破重圍，未來發展令人拭目以待。



韓國瑜4月27日意外現身韓粉在高雄鳳山舉辦的韓國瑜選“總統”誓師大會，讓不少韓粉相當振奮。最近國民黨2020初選打得火熱，郭台銘有人有錢來勢洶洶，且韓民調滑落不少，讓基層韓粉感到相當焦慮。



韓粉原計劃每個月都舉辦造活動，原訂5月26日在台中造勢，韓國瑜5月7日卻主動喊話“拜託支持者冷靜一下、暫時不要動員”，因為在高市議會總質詢期間必須專心市政，國民黨當時也還沒有頒布初選辦法，讓韓粉的助攻頓時熄滅，也讓韓國瑜氣勢欲振乏力。



而韓國瑜日前終於鬆口願意接受國民黨中央徵詢2020初選後，韓粉將在6月1日號召10萬人上凱道，為韓國瑜舉辦首場初選造勢，主題為“決戰2020－贏回台灣”，行程也安排韓國瑜以“庶民“總統”身分進場。



6月1日誓師大會這場活動，流程也已經對外公開，當天下午4點將會回顧韓國瑜競選高雄市長時“三山造勢”，也有民代、企業各界力挺致詞，表達基層民眾的心聲，活動更把韓國瑜尊稱為“庶民總統”，凝聚韓粉氣勢。



韓國瑜近一個月來都在進行市政總質詢，不僅被市政綁住，也遭遇黨內外共打的不利局面，甚至不斷遭到外界抹黑，但韓國瑜始終沉的住氣，沒有被擊垮，但也缺少反擊的機會。



這場6月1日誓師大會被視為韓國瑜參選的起手式，而且市政總質詢也即將結束，韓國瑜是否會趁這場造勢猛虎翻身，突破藍綠重重包圍網？也令人拭目以待。