董思齊：美國盼台灣在朝鮮議題發揮影響力

董思齊。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月27日電（記者 黃筱筠）對於“北美事務協調委員會”更名為“台灣美國事務委員會”，台灣東北亞學會副秘書長董思齊接受中評社訪問表示，更名一定需要美方同意，這確實是台美關係的大進步。他表示，除此之外，美國也希望台灣在朝鮮議題上能夠更有影響力，日前美國處理朝鮮事務特別副代表，相當公使頭銜的馬克蘭伯特（Mark Lambert）低調訪台，這是首次美方處理朝鮮議題重要人士來台，美國希望台灣能在朝鮮議題上，加強影響力。



董思齊，台灣大學政治學博士，目前為台灣智庫國際事務部主任、台灣師大東亞系兼任助理教授、真理大學人文資訊學系兼任助理教授。



董思齊表示，美國最近因紀念《台灣關係法》40週年，有許多的動作都對台美關係有很大進展。他表示，一般認為，台灣在朝鮮去核化事務上沒有任何角色，被完全排除於韓半島事務，但美國國務院對朝鮮政策特別代表畢根的副手、美國的朝鮮事務特別副代表馬克蘭伯特日前低調訪台。蘭伯特負責美國處理朝鮮議題，並提高對朝鮮壓力，“施壓朝鮮”是他的重要性。蘭伯特到訪台灣，就是希望台灣可以幫忙處理朝鮮問題。



董思齊對中評社表示，韓半島的變動會牽動區域情勢，對台灣影響非常大。但目前多數人會認為台灣在朝鮮半島沒有角色，但美方的動作就是認為台灣是可以信任的夥伴，希望可以一起推動讓朝鮮無核化，並且極限施壓讓朝鮮回到談判桌。



他表示，台灣對於朝鮮可以影響的有三個面相，首先是國際勞動市場上的影響，希望台灣禁用朝鮮勞工；第二，網際網路運用管理，防止朝鮮針對銀行進行盜取金錢的網路攻擊；第三，遠洋技術能力，可協助阻止朝鮮利用船對船轉運物資，這些都是朝鮮可從中獲得金錢的方式。



董思齊表示，《台灣旅行法》通過後，美方官員來到台灣更加容易，身為美國國務院官員，他們對於區域局勢有他們的判斷，但希望台灣發揮朝鮮的影響力，這也代表台美關係更加升溫。



至於美方是否關心民進黨初選？董思齊認為，美方最關心是候選人或是陣營當選後，對美國政策、中國態度。至於，美方是否較挺蔡英文政策？他表示，蔡陣營有優勢，因為已經執政3年是可以觀察，其他候選人則沒有提出對外方向、方針、理念。



他強調，蔡英文經過3年執政有具體政策成形，但是其他不管是民進黨內或是黨外候選人，並沒有這麼清楚完整論述，各方候選人要提出更完整的兩岸、外交等架構。



董思齊向中評社分析，美方會希望了解將來與相關國家、政府關係的轉變。與其說美方親蔡或是親誰，不如說美國比較知道蔡的政策，較不了解其他人的政策。現在看起來美方有些動作，好像比較配合蔡政府，是因蔡政府外交與兩岸政策比較符合美國利益。他強調，蔡政府做的事情符合台灣主體，也與美國利益相符，對於國際情勢判斷，蔡政府是想找理念相近國家合作。



他也說，可能有人會質疑蔡英文選邊站，但這必須從國際情勢誤判的本質上去質疑她，但蔡就是認為非傳統議題要找尋理念相近國家，蔡才會與自由民主國家合作，這是蔡的論述。



董思齊表示，美國關心台灣選舉，中國也會關心，但是原則上，台灣是“主權獨立國家”，不可能讓外力介入。



他強調，美方對蔡文理解比較多，美方又希望支持有穩定政策的人，對其他人候選人也陸續有了解，只是沒有蔡這麼多，其他候選人可能要主動說明。但也可能不見得每個人都認同蔡英文，那也可以提出另一套說法，像是可以講兩岸一家親。要選舉的人，就是要負責任提出政見與政策，也必須接受大眾檢驗，才能讓選民做判斷。