使用不潔針筒　巴基斯坦6百多人感染HIV

中評社香港5月26日電／巴基斯坦今天(26日)表示，該國南部信德省(Sindh)城市拉托代羅(Rato Dero)，有超過600人被驗出人類免疫缺乏病毒(HIV)，也就是愛滋病毒陽性反應，其中大多數是兒童。



RTI消息，由於1名感染愛滋病毒的醫生，從4月初開始使用受到污染的注射器，在拉托代羅市和附近拉卡納區(Larkana)的村莊施行注射之後，導致感染愛滋病毒的人數大幅升高，引發關切。



巴基斯坦特別衛生顧問米爾札(Zafar Mirza)在伊斯蘭馬巴德(Islamabad)的記者會上表示，截至25日為止，已經在拉托代羅市驗出大約681人呈現愛滋病毒性反應，其中有537人是介於2到12歲的兒童。



米爾札表示，他們已經在拉托代羅掃瞄了2萬1,375人，被驗出愛滋病毒陽性反應的人數不斷增加，這是政府應當嚴肅關切的問題。



米爾札表示，使用不安全的注射器可能是造成此種疾病蔓延的原因之一，但是政府仍在盡一切努力，以查明確切的原因。



米爾札指出，一旦查明此種疾病擴散的確切原因之後，巴基斯坦總理伊姆蘭汗(Imran Khan)將公布重大措施，以防治此種疾病。



這個地區的父母都憂心忡忡，在他們的孩子感染愛滋病毒之後，孩子們的未來已經受到無可彌補的傷害，尤其在一個鄉村貧苦大眾對此種疾病、或取得治療所知有限的情況下。



長期以來，巴基斯坦一直被認為是愛滋病毒流行率低的國家，但是此種疾病正以驚人速度在成長之中，尤其在經由注射使用毒品者，以及性工作者族群。



根據聯合國的資料，單在2017年，巴基斯坦就新增大約2萬個愛滋病毒感染者。



在目前整個亞洲當中，巴基斯坦是愛滋病毒感染者增加速度第二快的國家。