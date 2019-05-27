中評關注：藍營4大金剛拚初選　家家有本經

韓國瑜6月投入競選活動，炒勢國民黨初選，但他與黨內另外３人都有難關。（中評社 資料照） 中評社台北5月27日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨史上競爭最激烈的2020初選即將開戰，高雄市長韓國瑜6月1日起從台北辦大型造勢，一路南下；鴻海董事長郭台銘持續走基層；前主席朱立倫深入各行各業及網路直播提政策拚；前“立法院長”、不分區“立委”王金平透過王金平之友會凝聚支持，4大金剛各顯神通，也各有難關要過。



韓國瑜透過後援會、“韓粉”支持，計劃3場大型造勢，分別是6月1日台北凱道、6月22日台中、7月5日高雄，每週末也有各式造勢活動，還會全程參與6月23日至7月4日在北中南舉辦的三場國政願景電視會。



韓國瑜強化支持的同時，也面臨一些難關，一是韓雖有魅力，但市長迄今只當了六個月，民意是否是最大考驗；二是高雄市議會6月初休會的前市政總質詢，民進黨及時代力量黨的“打韓”力道是否影響韓國瑜；三是韓粉與“韓黑”是否有後續的負面影響，三個難關都牽涉藍營支持者的信心度，以及韓的形象是否受損。



郭台銘近期跑遍各縣市，不斷創造話題，未來一個月仍會繼續下鄉之旅，計劃每個縣市都至少親自走訪一次，另正規劃大型造勢活動，不過郭台銘的難關，一是郭的競選行程目前仍是以踩“點”為主，尚未深入到“線”與“面”；二是郭台銘以科技產業發展起家，對於中南部農漁業民、傳統產業的勞工較為陌生，如何爭取信任與支持是大考驗；三是鴻海面對中美貿易戰的影響有多大，三個難關都是考驗郭民意支持能否在短短一個月內能超前韓國瑜的關鍵。



朱立倫雖然民意支持不如韓、郭，但仍以穩紮穩打的方式前進，他透過近來拜訪各階層民生產業，走進尋常家姓家，並且晚上會透過直播方式提出他的政見，看得出朱投入競選的用心，但朱最大的難關，一是如何讓基層改變印象，走出2016換柱的陰影；二是朱承認民調不如韓，如何讓基層相信他能勝過藍綠白等所有人選；三是外界耳語認為朱在爭取“副首”搭擋的機會，三者都影響他的人氣支持往上攀升力道。



王金平民意支持也不如韓、郭，但他透過全台各地的王金平之友會，凝聚支持，也深入國民黨基層經營，競選方式雖然傳統但十分到位，但他也有三個難關，一是他不斷強調“參選到底”、2020選舉公報會有他的名字，多少讓外界擔心王未獲黨內提名下會脫黨參選；二是王已經78歲，豐富的政治歷練是強項也是包袱，如何爭取中生代與年輕族群支持是問題；三是王民調一直在後段，如何在短短一個月內迎頭趕上是最大考驗。

