中評關注：韓粉大造勢主辦單位撲朔迷離

中國國民黨高雄市長韓國瑜將出席6月1日在台北的造勢大會，但目前傳出不知道主辦方是誰，讓高雄韓粉非常擔心是個陷阱。（中評社 資料照） 中評社高雄5月27日電（記者 高易伸）這兩日有媒體報道，中國國民黨高雄市長韓國瑜6月1日將北上府前凱達格蘭大道參加韓粉為其舉辦的造勢大會，不過這場造勢大會究竟是誰主辦，撲朔迷離，讓高雄在地韓粉也一頭霧水。



首先，高雄死忠韓粉“貼紙哥”黃建豪向中評社表示，他們去查6月1日這場活動主辦人、主辦單位是誰目前都不知道、不清楚。只知好像是國民黨前“立委”蔡正元月初申請的路權，但後來又推給“妙天”要辦活動，問題是蔡正元才剛抹黑韓收了吳敦義政治獻金新台幣4千萬一事，這場活動非常詭異，韓粉非常擔心有詐。



此外，這場挺韓大會並未邀請任何“韓家軍”，包括過去時常幫韓國瑜助講、助選的陳清茂、杏仁哥、文山伯、貼紙哥或搶搶滾等，大家都不知情更未受邀，全部是看媒體報道才知道有這回事。



第三，6月1日場次活動與會來賓不明確，當日有哪些團體、貴賓出席，現在都打聽不到，只知有幾位台北市議員會現身。但現在通訊群組中更傳出有團體號召出席6月1日活動，願意參加者不僅有包車，還附兩個便當，可出去玩，這跟韓國瑜過去打選戰強調不動員的宗旨有極大落差。韓國瑜如果出席，與會民眾是靠動員而來，這根本是陷韓於不義！高雄韓粉不清楚韓國瑜市長是如何得知這項活動，被誰邀請，或者被誰說服想出席？但高雄韓粉現在很擔心這是一場“鴻門宴”，是要精心陷韓國瑜於不義的活動。



此外，黃建豪表示，現在網路上有“藍白拖的逆襲”這個社團在6月1日當天要動員出席“罷免”韓國瑜活動。當天在凱道現場維安究竟如何，他們不得而知。韓若貿然出席且在搞不清楚是誰主辦的前提下，是否容易發生危險或產生不可預料的效應。



雖然媒體稱這場台北活動有很多藍營市議員出席，但到底是誰主辦？他們高雄的韓粉也查不到，這一點非常恐怖！