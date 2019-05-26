阿爾及利亞總統大選　無人登記參選

中評社香港5月26日電／阿爾及利亞國營電台今天(26日)報道，總統候選人的登記期限25日午夜已經過去，但是沒有任何一個候選人前往登記。因此，原定7月4日的總統大選也可能要延後。



不過，另有多家公、民營媒體報道，已退休的軍官拉卡達(Benzahia Lakhdar)已經毛遂自薦。



衛星新聞消息，拉卡達隸屬前總統包特夫里卡(Abdelaziz Bouteflika)的民族解放陣線(National Liberation Front)。



統治阿爾及利亞長達20年的包特夫里卡，因為在2月間決定參選，尋求第五個任期，引發民眾強烈反彈，經過幾個星期的大規模示威之後，包特夫里卡被迫在4月初請辭。



在包特夫里卡下台之後，阿爾及利亞國會在4月9日任命國會上院議長、77歲的班沙勒(Abdelkader Bensalah)為臨時總統，並預定在90天內舉行總統大選，選舉日期原定7月4日。他們認為，這是目前危機的唯一解決之道。



總統候選人登記時間在25日午夜截止之後，國營電台報道說，在沒有任何候選人的情況下，憲法委員會(Constitutional Council)將在今天稍後開會，以決定要如何處理目前的獨特情況。



報道中沒有透露更多詳情，也沒有對法新社的詢問作出任何回應。



儘管包特夫里卡已在4月初請辭，但大規模示威依然持續，示威民眾要求改革整套制度，而且所有包特夫里卡時代的人物都得離開。



示威領袖表示，阿爾及利亞的臨時當局，其中包括多名舊政權人士，也早被貪腐玷污，因此，即使舉行大選投票也是無效的。



包特夫里卡今年82歲，統治阿爾及利亞20年來不斷被控濫權，而自從他在2013年中風之後，就很少公開露面，因此，他決定繼續參選引發排山倒海的反對聲浪。