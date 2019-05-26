委內瑞拉總統表示將繼續與反對派對話

中評社北京5月26日電／委內瑞拉總統馬杜羅25日表示，將派代表團前往挪威繼續與反對派對話。委議會主席瓜伊多隨後也發表聲明說，將派多名代表前往挪威。



新華社報道，馬杜羅當晚在個人推特賬戶上表示，政府代表團將由委新聞和通信部長豪爾赫·羅德里格斯、米蘭達州州長埃克托爾·羅德里格斯和外交部長阿雷亞薩組成。



馬杜羅對挪威政府的斡旋努力表示感謝，並表示已做好準備繼續推進已經商定的議程，希望與反對派在達成協議方面更進一步。



瓜伊多在聲明中說，將派出議會副主席斯塔林·岡薩雷斯等多名代表前往挪威。但他同時表示，受邀前往挪威的目的是為了討論馬杜羅下台和重新進行選舉的可能性等問題。



挪威外交部當天發表聲明證實，委內瑞拉朝野雙方決定下周在挪威首都奧斯陸繼續推進經挪威斡旋的進程。



挪威當地媒體16日報道說，委內瑞拉政府與反對派代表在奧斯陸“秘密會晤”。馬杜羅此後證實委政府派出代表團在挪威與反對派進行接觸對話，以尋求和平解決國內政治衝突的方法。瓜伊多向媒體證實了反對派代表前往挪威消息屬實，但否認與政府進行任何“談判”。



自16日以來，委內瑞拉國內社會形勢基本平穩，反對派沒有再組織大型遊行示威活動。



委內瑞拉今年以來陷入政治危機。1月23日，瓜伊多自任“臨時總統”，得到美國、歐洲和拉美多國承認。為逼迫馬杜羅下台，美國不斷通過經濟制裁、外交孤立和軍事威脅向委施壓。4月30日，瓜伊多與一小股軍人發動軍事政變但沒有成功。目前，委政府和反對派對峙仍在持續，國際社會呼籲以外交和政治手段和平化解危機。