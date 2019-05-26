2019中國國際大數據產業博覽會在貴陽開幕

中評社北京5月26日電／2019中國國際大數據產業博覽會26日在貴陽開幕。中共中央政治局委員、全國人大常委會副委員長王晨出席開幕式，宣讀習近平主席的賀信並致辭。



新華社報道，王晨指出，習近平主席的賀信，充分體現了中國對發展大數據產業的高度重視，對推動世界各國加強交流合作、實現互利共贏的堅定信念，對於推動大數據產業實現新的更大發展具有重要意義。



王晨指出，發展數字經濟，是推動供給側結構性改革的有效途徑，是建設現代化經濟體系的重要內容，是實現高質量發展的客觀需要。中國將堅持貫徹新發展理念，進一步發揮數據的基礎資源和創新引擎作用，加快推進數字產業化、產業數字化，努力實現從數據大國向數據強國轉變。要構建數字治理體系，推動國家治理現代化；縮小數字鴻溝，以大數據助力脫貧，服務社會、造福人民；加強互利合作，推動全球數字經濟發展，讓更多國家和人民共享大數據發展成果。



王晨強調，當今世界單邊主義、民粹主義、貿易保護主義抬頭，但深化交流、加強合作是人心所向，互利共贏、共同發展是時代大勢。中國願同世界各國一道，共享數字經濟發展機遇，共同應對各種挑戰，共同促進大數據發展，共同創造美好的數字未來，為推動構建人類命運共同體作出貢獻。



王晨25日下午參觀了展館，並集體會見部分中外嘉賓。