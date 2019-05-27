伊朗指美國“找借口”增兵中東　不利於和平

資料圖：美國總統特朗普。中新社記者 陳孟統 攝 中評社北京5月27日電／伊朗外交部長穆罕默德·賈瓦德·扎里夫25日指認美國政府所作向中東地區增兵的決定不利於全球和平與穩定。



伊朗方面同時證實，伊美官員的接觸沒有中斷。



【美方“找借口”】



扎里夫當天結束對巴基斯坦的訪問，啟程回國前告訴伊朗伊斯蘭共和國通訊社記者，美方涉及伊朗的言論“毫無根據”，旨在為採取“激進”的對伊朗政策“找借口”。



美國總統唐納德·特朗普24日說，美國將向中東增兵大約1500人，主要承擔“防禦任務”。多家媒體先前爆料，五角大樓向白宮遞交向中東地區增兵方案，打算增派至多1萬人，強化對伊朗“潛在威脅”的防禦。只是，美方一直沒有說明所謂伊朗“潛在威脅”的詳細情況。



就美方官員把兩艘沙特阿拉伯油輪12日在阿拉伯聯合酋長國水域遭“蓄意破壞”與伊朗伊斯蘭革命衛隊相關聯的說法，扎里夫說，美方“反伊”言論及增兵中東決定“極其危險”，將加劇海灣地區的緊張局勢，對這一地區、乃至全球的和平與穩定構成威脅。



【伊方頻發聲】



25日，伊朗伊斯蘭革命衛隊高級指揮官吳拉姆－阿里·拉希德告訴伊朗半官方媒體法爾斯通訊社記者，如果不考慮包括原油出口在內的伊朗國家利益，就不可能談論海灣地區與霍爾木茲海峽的安全與穩定。



伊朗軍方官員莫爾塔扎·奎巴尼25日告訴伊朗《平衡報》記者，美國派遣軍艦到海灣海域，“如果犯下哪怕最輕微的愚蠢行徑，我們將用兩枚導彈或秘密武器把它們（軍艦）送到海底”。奎巴尼沒有披露“秘密武器”的細節。