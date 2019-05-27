美增兵中東　伊朗放話：用秘密武器擊沉美艦

中評社北京5月27日電／“你們在一個危險的世界服役，要做好隨時戰鬥的準備。”當地時間5月25日，美國副總統彭斯在西點軍校畢業典禮上告訴約980名畢業生。彭斯表示，畢業生們可能不得不在阿富汗或伊拉克作戰，還可能在“西半球”面對一個身份不明的敵人。美國哥倫比亞廣播公司(CBS)26日分析稱，彭斯說這番話時，美國正計劃向中東增兵，以對抗特朗普政府所說的伊朗威脅。



24日，美國總統特朗普宣布將增派1500名美軍到中東地區。美國國務卿蓬佩奧同時宣布，將繞過國會直接向中東盟友出售軍備，以遏止伊朗在中東地區的惡意行為。



美國宣布向中東地區增兵第二天，伊朗外長扎里夫便開啟伊拉克之行。卡塔爾半島電視台26日報道稱，商討美國和伊朗之間的關係是扎里夫此訪的目的。鑒於伊朗對伊拉克的巨大影響，伊拉克目前正處於非常微妙的境地。伊朗是伊拉克迄今為止最大的區域盟友，無論在經濟上，政治上還是軍事上。



伊朗英語新聞電視台(PressTV)26日報道稱，對於美國向中東增派1500名士兵，扎里夫25日表示，美國在中東地區增加軍事部署是非常危險的，對世界和平與安全將構成嚴重威脅，必須予以應對。扎里夫26日接受伊朗伊斯蘭共和國通訊社採訪時表示，美國人用各種說法為其敵對政策辯護，讓波斯灣局勢愈發緊張。伊朗迄今為止並沒有違反伊核協議。相反，美國卻無端對伊朗進行指責和打壓，美國這一做法違背聯合國安理會相關決議。阿聯酋《海灣報》26日報道稱，伊朗總統魯哈尼正建議就伊核協議舉行全民投票。為消除海灣阿拉伯國家的疑慮，分化並瓦解美國在海灣地區的盟友，扎里夫還提出加強與所有海灣國家進行合作的可行性建議，強調伊朗願意與這些國家建立“平衡的關係”。扎里夫還決定派助理阿巴斯訪問卡塔爾、科威特和阿曼等海灣國家，以示誠意。

