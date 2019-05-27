90後掛職副縣長因崗位輪換掛任

中評社北京5月27日電／九江銀行湖口支行楊沁因掛職副縣長引發輿論關注。



5月26日晚間，九江銀行、九江市委組織部等相關單位和人士均表示，楊沁競聘為支行長及掛職副縣長均程序公開透明，且楊沁在九江銀行工作期間，先後三次獲得“九江銀行優秀員工”稱號。



九江銀行：支行長競聘程序公開透明



據九江新聞網報道，九江銀行相關負責人表示，網上出現相關輿情後，九江銀行第一時間成立調查組，嚴格按照有關程序進行調查核實。





據介紹，2019年1月，為強化各基層支行班子建設，加大年輕幹部選拔和培養力度，九江銀行總行決定對直屬支行、村鎮銀行主要負責人等四類中層職位面向全行員工進行公開競聘。此次競聘共有31人報名，經九江銀行總行審查後25人符合競聘條件，經過筆試、面試和競聘演講，最終楊沁等11人被列為民主測評對象。經2019年1月24日九江銀行總行黨委會研究，11人均被聘任，其中楊沁擬聘任為九江銀行湖口支行行長，同日按規定在全行公示5個工作日，未收到任何不良反映。



2008年12月，楊沁通過公開招聘考試，於2009年5月進入九江銀行工作（符合當年招聘條件），先後被聘為九江銀行甘棠支行櫃員、客戶經理、大校場支行行長助理、柴桑支行行長助理、總行營業部公司業務總監。楊沁在九江銀行工作期間，個人先後三次獲得“九江銀行優秀員工”稱號。



目前，九江銀行現有員工4000多人，分支機構300餘家，30歲以下占比71%，中層幹部平均年齡34歲，且30歲以下占比近四分之一，管理人員整體呈現年輕化的特征。