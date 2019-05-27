伊朗稱將抵抗任何軍事或經濟打壓　維護協議

中評社北京5月27日電／綜合報道，伊朗外長扎里夫26日表示，伊朗將抵抗任何軍事或經濟打壓，歐洲國家應採取更多行動，維護與伊朗2015年簽署的伊核協議。另一方面，伊朗總統魯哈尼說，美國當前對伊朗施加了空前的壓力，伊朗運油船遭到美國的衛星追蹤，甚至連一艘伊朗貨船也無法停靠任何國家的港口。



據報道，扎里夫在巴格達與伊拉克外長的聯合記者會表示，伊朗計劃和波斯灣地區的阿拉伯國家建立平衡關係，且曾提議和它們簽署互不侵犯條約。5月稍早該地區發生沙特阿拉伯油輪和輸油設施遭攻擊事件後，伊朗和美國的關係再度緊張。美方，油輪等攻擊事件是出於伊朗之手。



儘管伊朗否認涉案，美國仍派遣一艘航空母艦前往波斯灣地區，並增派1500官兵，引發各界擔憂衝突是否一觸即發。



伊拉克外交部長表示，伊拉克支持伊朗，也願意擔任德黑蘭和華府的中間人。此外，巴格達當局不認為，經濟封鎖能帶來預期成效。他指的是美國對伊朗實施的制裁。“我們非常明確且坦誠地表明，我們反對美方的單邊行動，我們支持伊朗的立場。”



2018年5月，美國總統特朗普宣布單方面退出伊核協議。隨後，美國政府相繼重啟一系列針對伊朗的制裁措施。日前，美國又不斷對伊朗施加新的壓力，其中包括將伊朗伊斯蘭革命衛隊列為恐怖組織、不再延長對部分國家和地區進口伊朗石油的豁免、制裁伊朗礦產行業並向中東地區增兵等。



伊朗官方媒體伊斯蘭共和國通訊社26日報道，魯哈尼當地時間26日晚表示，伊朗伊斯蘭革命後，從未有過這種情況，不過這並不能讓伊朗屈服。伊朗國民彼此“團結信任”是挫敗美國對伊朗經濟戰爭的必要條件。伊朗已進行了充分的物資儲備，伊朗政府不會讓民眾的生活更加艱難。



（中新網）