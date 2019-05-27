蔡陣營想修民調辦法　賴陣營將祭法律手段

民進黨中央黨部。（中評社 資料照） 中評社台北5月27日電／民進黨本週中執會將排定討論2020初選選務日程相關事宜，台媒報道，對於蔡陣營主張修正黨內民調辦法，反對“邊初選邊改規則”的賴陣營表示，一旦中執會通過修改民調規則，擬以“權利遭侵犯”為由，發動法律戰。



民進黨中執會本週三將討論的議程包括，修正黨內2020民調辦法，2020初選民調家戶、手機電話各半，採對比民調，對手為中國國民黨高雄市長韓國瑜及無黨籍台北市長柯文哲，6月10日至14日進行民調。



根據台媒報道，蔡陣營主張，因應時代變遷及符合明年大選狀況，修正黨內民調辦法產生最適當候選人，並以前“立委”周伯倫、謝錦川為例，指“邊選邊改規則”非頭一遭。



蔡陣營發言人阮昭雄表示，蔡陣營的立場非常一貫，有信心週三中執會能順利進行，完成各項決議。



若中執會更改民調規則，賴陣營擬祭出法律手段。賴陣營表示，初選規則在“總統”初選登記前就已公告，參選人三月完成登記程序，也是類似“合約行為”。若片面要變更合約，導致某一方權益受損，為了保全權益，可能有進一步法律動作，但要用什麼樣的形式進行還很難說，這只是選項之一，並不想走到這一步。



賴陣營人士舉例，馬王政爭時，國民黨開除時任“立法院長”王金平黨籍，但王最後在法律戰中確保他的黨籍存在，這也意味，不是說一個黨的最高決策機制，就可以對內部規則任意變更，即便是政黨內部事務，還是要遵守法律規範和民主憲政原則。