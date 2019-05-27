首個童模保護規定：保護童模人格尊嚴是亮點

保護 新華社發 朱慧卿作 中評社北京5月27日電／《關於規範童模活動保護未成年人合法權益的意見》（以下簡稱《意見》）日前出台後，浙江省杭州市濱江區檢察院員額檢察官陳開騰心裡的一塊石頭暫時落地了。



為了《意見》的出台，她和團隊已經奔波了月餘。“檢察機關歷來重視未成年人司法保護。在對童模行業進行了解後，我們認為檢察機關有必要發出聲音，對相關的保護機制進行一些探索。”



全國人大代表、北京金誠同達律師事務所高級合夥人兼西安分所主任方燕對此評價道：“《意見》是一個良好的開端，後續還需要上升到法律的範疇，讓法律為童模護航，才是童模保護機制行進的最終方向。”



畸形逐利剝奪了快樂童年



今年4月，一段童模妞妞拍照過程中被一成年女子用腳踹的視頻在網絡流傳，並迅速發酵，引起公憤。一時間，網友圍繞“家長的行為是否涉嫌家暴”“家長利用孩子賺錢”等話題展開了激烈的討論。



隨著報道的深入，童模這個行業的一角也被掀開。一家攝影基地負責人在此前接受媒體採訪時透露，在浙江省杭州市織裡鎮，從事模特的小孩至少有1000多人。而受歡迎的童模，日收入可能過萬。



然而，童模的工作真的如看起來那麼風光嗎？其實不然，受訪專家表示，目前童模行業缺少專業的行業協會進行管理，我國法律對兒童從事模特工作以及兒童參與其他商業活動也沒有禁止性或限制性規定，童模行業正處在野蠻生長狀態。高強度工作模式、過長的拍攝時間、被商業化甚至荒廢學業等問題普遍存在，童模的休息娛樂和教育等權益保護問題也令人擔憂。



即便如此，想要孩子進入童模行業的家長也不在少數。記者觀察到，在百度貼吧的童模吧內，每天都有家長上傳孩子的照片、年齡、身高等信息，試圖能夠通過該渠道進入童模行業。