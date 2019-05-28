社評：日美兩國關係不會發生根本性變化

中評社北京5月28日電（評論員 喬新生）2019年5月25日傍晚，美國總統夫婦抵達日本，開始4天3晚上的訪問。日本首相為此做好充分準備，安排高爾夫活動，邀請美國總統夫婦觀看日本相撲運動，並且為運動員頒發獎牌。更為重要的是，日本天皇登基之後，將首次舉行國宴，歡迎美國總統特朗普夫婦。



不過，美國總統似乎相當並不熱情。這是因為這位美國總統準備向日本提出條件，要求日本不要占美國的“便宜”。儘管日本首相輕描淡寫，但是，對於美國總統這種毫不客氣的做法，日本首相內心深處一定會感到無比沉重。



上個世紀80年代，日本成為世界第二大經濟體，為了確保美國世界第一大經濟體的地位不會發生變化，美國對日本發起聲勢浩大的貿易戰爭，除了迫使日本政府簽署著名的《廣場協議》之外，美國政府還對日本的半導體產業徵收懲罰性關稅，迫使日本半導體產業徹底崩潰，韓國成為亞洲乃至世界重要的半導體生產企業。



如今美國集中精力對付中國，目的就是要像當年對付日本那樣，把中國這個世界第二大經濟體徹底打敗。美國對中國出口美國的產品增加徵收懲罰性關稅，對中國華為公司以及中國其他通信製造企業發起攻擊，禁止美國企業與中國華為公司簽訂合同，企圖迫使中國華為公司重蹈覆轍。萬萬沒有想到，中國華為公司不是中國中興公司，沒有接受喪權辱國的條件，而是依靠自己的科技研發能力，在很短的時間內提出了備用解決方案。雖然中國華為公司生產的芯片和中國華為公司研發的操作系統和美國企業相比有一定的差距，但是，中國華為公司儲存的技術足以讓中國華為公司離開美國市場之後仍然能夠獨立地生存下去。



美國對中國出口美國產品增加徵收懲罰性關稅，向中國發動貿易戰爭，沒有迫使中國政府乖乖就範。美國政府決定制裁中國華為公司，卻意外地曝光中國華為公司儲存的技術，讓美國相關企業垂頭喪氣。按照中國一些專業人士的說法，中國華為公司早已等待這一天。如果美國對中國華為公司實施制裁，要求所有美國企業經過美國聯邦政府批准之後才能向中國華為公司出口零部件和操作系統，中國華為公司完全可以借此機會停止與美國企業合作，中國華為公司這樣做非但不需要承擔違約責任，反而讓美國政府免費為中國華為公司發布廣告，中國華為公司因禍得福。這或許能夠解釋為什麼中國華為公司的創始人會見中外記者的時候談笑風生，絲毫沒有感到憂慮。這是因為中國華為公司依靠獨立自主自力更生，完全可以對付美國的技術封鎖。中國華為公司期待的就是這一天。



美國對中國發動的貿易戰爭沒有迫使中國屈服，美國決定對日本發動貿易戰爭。美國總統已經明確表示，日本已經占了美國便很多很多年，他是來算賬的。會見日本著名企業家的時候，他毫不掩飾地指出，“你們占了我們便宜，可能是你們喜歡我們的原因。”這位美國總統在處理與日本關係問題上絲毫不考慮外交語言，也絲毫不考慮日本人的感受，美國總統實際上是把日本首相當作自己僕人對待，認為無論美國總統提出什麼樣的條件日本首相都必須答應。



美國與日本這種不平等的關係已經持續了半個多世紀。第二次世界大戰之後，日本宣布接受波茨坦公告無條件投降，美國麥克阿瑟和率領占領軍進駐日本，並且為日本起草了和平憲法。不僅如此，美國雖然將琉球群島改名為沖繩，並且與上個世紀70年代初期將沖繩歸還日本，擴大了日本版圖，但是，美國在日本長期駐軍，實際上成為日本的太上皇。美國迫使日本簽署安全保護條約，表面上看是美國為日本提供安全保護，但是，按照美國和日本達成的協議，美國在日本乃至在太平洋地區駐軍開支，大部分直接或者間接由日本政府承擔。日本實際上是為美國長期駐扎日本提供了軍事費用。



美國總統特朗普認為，既然美國為日本提供安全保護，日本就要支付有關費用，除了支付有關費用之外，美國還應該從中獲取必要的利潤。美國總統認為日本政府並沒有表現出自己的誠意，必須由美國總統親自向日本政府說明，日本應當為美國提供的安全保護支付更多的費用。



上個世紀80年代簽署“廣場協議”已經讓日本出口企業元氣大傷，美國對日本出口美國的芯片徵收懲罰性關稅，讓日本競爭對手韓國成為亞洲乃至世界上最重要的芯片製造國家。日本除了電子芯片產業之外幾乎沒有優勢產業。這是日本經濟長期低迷的重要原因，也是日本政府必須面對的最大難題。



可是，美國總統根本不考慮日本首相的感受，沒有考慮日本經濟發展所面臨的問題，一方面對日本出口美國的汽車徵收懲罰性關稅，試圖向日本索取更多的保護費，另一方面則認為日本占美國的便宜，要求日本必須和美國保持“公平”的貿易關係。按照美國新聞媒體的表述，美國總統到日本實際上是試圖收取更多的保護費，美國希望日本能夠為美國經濟的發展作出更大的貢獻。



美國總統敲詐日本幾乎不加掩飾。日本政府所能做的是，盡可能地拖延時間，並且盡心盡力地招待美國總統，讓美國總統沒有機會向日本首相提出條件，或者不好意思向日本首相提出更多的要求。不過，對於商人出身的美國總統特朗普來說，不好意思從來沒有出現過他的腦海中。只要他認定日本占了美國便宜，那麼，就會窮追不舍，讓日本政府向美國支付更多的費用。可以肯定的是，如果美國總統登上日本的准航空母艦，除了宣揚美國和日本的軍事同盟關係之外，一定會要求日本政府必須支付更多的費用，以便讓美國在日本的長期駐軍得到合理的回報。



特朗普更像是一個美國商人而不是美國總統。地緣政治關係在這位美國總統的心目中毫無價值。美國總統的首要任務是推銷美國的軍火，並且向其他國家敲詐勒索。現在看來，這位美國總統已經初步達到自己的目的。日本雖然政局穩定，但是，面對美國政府的壓力，日本首相不敢有絲毫的懈怠。如果美國總統翻臉不認人，日本首相修改憲法的大計就會出現變數。如果向美國交納更多的保護費，以換取美國容許日本修改憲法，建立自己的軍隊，並且實現軍事擴張計劃，那麼，日本首相認為這是完全值得的。



在修改日本憲法這個問題上，日本首相已經向日本國民作出承諾，決定在自己的任期內完成目標任務。美國總統如果對日本的政治體制和東亞地區的地緣政治缺乏興趣，只是要求日本支付更多的保護費，日本首相完全可以接受。換句話說，如果日本走上軍國主義的道路，而美國政府沒有反對，那麼，日本首相就已經達到自己的目的。



種種跡象表明，美國對日本發動的經濟戰爭將不會像上個世紀80年代那樣，讓日本經濟長期低迷。美國總統有可能會讓日本首相修改憲法，發展自己的軍事力量，但是，如果日本因此而減少對美國的依賴，減少對美國繳納的保護費，那麼，這位美國總統一定會拉下臉來，要求日本支付更多的費用。



國際社會普遍擔憂，如果經濟持續低迷，對於日本這樣一個島嶼國家而言，武力擴張可能是最後的選擇。日本之所以修改憲法，表面上看是為了讓日本成為一個正常的國家，但是從本質上來說，日本首相已經意識到，如果亞洲地區新興市場經濟國家快速崛起，不斷地取代日本成為製造業大國，那麼，日本生存危機將會越來越嚴重。現在日本和韓國的競爭不分伯仲，韓國在芯片製造方面已經超越日本，而日本在整體經濟實力方面略勝一籌。如果中國、越南等一些新興市場經濟國家快速發展，日本在亞洲地區的市場份額將會越來越小，日本發展的空間將會越來越窄。



正因為如此，日本政府千方百計地發展自己的軍事工業，試圖重走歷史的老路。日本向菲律賓提供軍艦，向東南亞其他國家提供軍事裝備，目的只有一個，那就是喚醒這些國家的歷史記憶，重新與日本合作。



第二次世界大戰之前，東南亞一些國家和日本合作，大量購買日本的工業制成品，增強了日本的軍事實力，同時也讓日本與東南亞國家的關係發生實質性的改變。現在日本首相試圖繼承先輩的外交路線，加強與東南亞國家的經濟合作和政治合作，通過與東南亞國家開展全方位的合作，為本國經濟發展打下堅實的基礎。日本首相之所以修改憲法，目的只有一個，那就是當日本在經濟走投無路的時候，可以借助於強大的軍事力量對外侵略，依靠亞洲其他國家的資源實現擴張式的發展。當年日本之所以占領中國的東北地區，扶持滿清下台的皇帝建立偽滿洲國，目的就是要利用東北地區的資源，實現日本經濟的快速發展。日本與泰國、日本與新加坡、日本與馬來西亞的合作，在第二次世界大戰之前曾經為日本經濟的發展做出了突出的貢獻，日本橡膠主要來自於馬來西亞和印度尼西亞。如果日本認為自己的經濟發展空間受到制約，一定會對亞洲其他國家發動戰爭，日本一定會走上軍國主義的道路。亞洲國家必須高度警惕歷史的悲劇重演，絕對不能允許美國放虎歸山。



美國總統特朗普不了解亞洲的歷史，因此，對於日本首相精心安排的活動可能缺乏足夠的心理準備。但是，作為一個精明的商人，他希望日本向美國提供更多的經濟支持，美國向日本收取更多的保護費。這是美國總統訪問日本的目的。



但願這位美國總統意識到，如果日本走上軍國主義的發展道路，那麼，美國在日本的所有駐軍都將會成為美國的“珍珠港”。如果日本對美國發起攻擊，美國完全是自作自受。亞洲各國對日本的軍事動向保持高度警惕，但是，也有一些亞洲國家希望重溫舊夢，期待像第二次世界大戰之前那樣與日本合作。



亞洲的政治格局因為美國總統訪問日本變得更加複雜。美國總統在日本軍艦上發表講話，可能會給美國和日本關係的發展確定基調。日本首相希望加強與美國的軍事同盟關係，美國不要對日本發起第二次貿易戰爭。但是，日本是否會第二次偷襲珍珠港，相信歷史會給出答案。日本首相在美國總統面前從來不吝惜自己的尊嚴，只要能取悅於美國總統，日本首相可以不擇手段。上一次美國總統到日本訪問，在高爾夫球場，日本首相“後空翻”，成為新聞媒體報道的熱點。這是日本首相繼承日本的外交傳統，處理與美國關係的一貫做法。只要美國總統特朗普只關心日本向美國繳納的費用，日本首相的目的就已經達到。如果美國總統特朗普威脅日本不繳納更多的軍事費用，美國軍隊將為撤出日本，那麼，日本首相將會表面上感到遺憾而內心無比的激動。美國在日本的駐軍，客觀上抑制了日本國內的軍國主義。但願美國政府不會因為日本沒有繳納更多的保護費而撤出自己的軍隊。