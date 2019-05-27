英首相爭奪戰已有8人加入　各方分歧明顯

當地時間5月24日，英國首相特蕾莎·梅在與“1922委員會”主席布雷迪會面後宣布，將於6月7日辭去黨首職位，並於6月10日開始的一周開啟保守黨領導權爭奪戰，在新任黨魁選出後，她將卸任首相一職。 中評社北京5月27日電／據外媒報道，英國首相特雷莎·梅宣布辭職後，已有至少8人宣布角逐首相寶座，包括被視為大熱門的前外長約翰遜。據預測，最終參選者可能有逾10人。



據英媒分析指出，對無協議脫歐的立場已形成參選者之間的一條“中心分界線”，以約翰遜為代表的一些人主張，英國必須做好在10月31日無協議脫歐的準備；另一些參選者則強烈反對硬脫歐。



特雷莎·梅因無法帶領英國順利脫歐，於24日宣布辭職。截至26日，已有8人表態要爭奪相位。英國環境部長戈夫26日證實將參選，成為最新一位加入戰局的角逐者。他稱：“我可以確認，我將參加成為這個國家首相的競選。我相信我已準備好團結保守黨、落實脫歐公投結果，以及領導這個偉大的國家。”



在他之前，約翰遜、現任外長亨特、前脫歐事務部長拉布、衛生部長漢考克、前下議院領袖利德索姆、國際開發部長斯圖亞特，以及前工作和養老金部長麥克維也宣布要挑戰大位。



據悉，這將是戈夫與約翰遜繼2016年之後，再度競爭相位。同為脫歐派領軍人物的兩人原是盟友，但在2016年卡梅倫因脫歐公投下台後鬧翻。當時，戈夫原本支持約翰遜參選，但後來自己也投身選戰，結果兩人雙雙落選。據路透社指出，接下來可能有更多人宣布參選，使最終人數達到12人。



按照選舉流程，保守黨議員將首先以表決方式從多名候選人中選出兩人，然後交給約12萬名黨員投票選出黨魁；新黨魁將直接出任首相。新首相料最遲於7月20日就任。



新首相的首要任務是尋求帶領英國順利脫歐的途徑。已表態的參選人都表示，他們將就脫歐協議取得各方共識，或是修改協議內容，儘管歐盟一直堅稱不會與英國重新談判。



報道稱，一些參選者甚至表示，若歐盟拒絕讓步，英國應該硬脫歐。被視為大熱門的約翰遜24日在瑞士一場經濟論壇上說：“無論有無協議，我們都會在10月31日脫歐。”拉布則表示，無論有無協議，英國都必須展現出“毫不動搖的脫歐決心”。利德索姆也說，會在“必要”時支持無協議脫歐。調查顯示，保守黨絕大多數黨員都是脫歐派，並支持硬脫歐。