歐洲議會選舉預測：3大黨合作席次才能過半

資料圖：當地時間5月26日上午，比利時等21個歐盟成員國的投票站正式向選民開放。圖為26日上午，選民在柏林市內的一處投票站投票。中新社記者 彭大偉 攝 中評社北京5月27日電／歐洲議會選舉26日結束，基於部分計票結果和出口民調的初步預測顯示，保守派黨團歐洲人民黨（EPP）仍是最大黨團，但席次沒過半，要取得過半可能得連手另外兩大黨團。另外，據歐洲議會發言人表示，歐盟27國的投票率目前估計約51%，是20年來最高，且一旦英國的選票計入，投票率還可能上升到52%。



據報道，歐洲聯盟（EU）逾4億登記選民要選出751位歐洲議會議員，歐洲議會26日指出，這次選舉的投票率是20年來最高，估計達到51%。



歐洲議會發言人季約特（Jaume Duch Guillot）表示：“歐盟27國的投票率目前估計約51%，是20年來最高。”他還說，一旦英國的選票計入，投票率還可能上升到52%。



基於部分計票結果、出口民調的初步預測顯示，中間偏右的歐洲人民黨料將拿下177席，雖然仍是最大黨團，但遠低於現有的216席。



報道稱，中間偏左的社會與民主進步聯盟（Progressive Alliance of Socialists and Democrats）預計能贏得147席，低於目前的185席。



中間自由派的歐洲自由暨民主聯盟黨團（ALDE）可望拿下101席，高於現有的69席。



據悉，三大主流黨團若能共同合作，便可在751席的歐洲議會中占多數，但席次預測仍可能隨著後續計票結果而出現變化。



為期4天的歐洲議會選舉從5月23日開始，英國、荷蘭等7個成員國已率先投票，剩下的21國則在26日投票，包括在議會中擁有最多席次的兩個國家——德國和法國。



歐洲議會的席次是按歐盟國家人口分配，德國在總數751個議席中擁有最多的96席，其次是法國的74席，因此這兩國的選情對於歐洲議會選舉具有舉足輕重的風向標意義。



由於歐盟各國極右翼及疑歐派政黨激增，令今年的選舉顯得尤為重要，選舉結果將決定歐盟未來路線會否右傾，影響歐盟團結。



（中新網）