孫大千：給蔡英文再一任　台灣肯定回天乏術

孫大千表示，給蔡英文再一任，台灣肯定回天乏術！ （孫大千臉書） 中評社台北5月27日電／蔡英文日前回屏東故鄉爭取鄉親支持，她打出政績牌，強調自己是認真、勤快，三年任期房子基礎已打好，“起厝起一半，不能換師傅”，她拉高分貝說：“給蔡英文再一任，台灣一定脫胎換骨”。對此，國民黨前“立委”孫大千27日在臉書列出蔡英文對台灣的十大傷害，他表示才不過短短的四年，蔡英文就把台灣折騰到傷痕累累，奄奄一息，給蔡英文再一任，台灣肯定回天乏術！





孫大千臉書全文如下：



給蔡英文再一任，台灣肯定回天乏術！



蔡英文對台灣的十大傷害：



第一，低薪過勞的工作環境，傷害了勞工朋友。



第二，持續惡化的貧富差距，傷害了年輕世代。



第三，緊張對立的兩岸關係，傷害了台商企業。



第四，方向錯誤的年金改革，傷害了軍公教同仁。



第五，冥頑不靈的能源政策，傷害了產業發展。



第六，綁樁撒錢的前瞻計劃，傷害了政府財政。



第七，選舉考量的背信棄義，傷害了萬年藻礁。



第八，清算追殺的東廠打手，傷害了民主價值。



第九，自甘墮落的綠色“監委”，傷害了司法正義。



第十，為求勝利的不擇手段，傷害了民主進步黨。



才不過短短的四年，蔡英文就把台灣折騰到傷痕累累，奄奄一息，你真的放心再給她一任嗎？