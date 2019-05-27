蘇迪曼杯世羽賽　中國隊第十一次奪冠

國羽第11次捧起蘇迪曼杯。（新華社） 中評社北京5月27日電／5月26日，2019年蘇迪曼杯世界羽毛球混合團體錦標賽在廣西南寧圓滿落幕。決賽中，由年輕選手擔綱的中國羽毛球隊敢打敢拼，在男雙、女單和男單項目上連下3分，擊敗日本隊，第十一次捧得蘇迪曼杯。



5月26日，當比分指向21∶11，中國隊男單選手石宇奇終於露出輕鬆的笑容，張開雙臂，迎接衝進場內擁抱他的隊友。在這場與世界頭號男單選手桃田賢鬥的對決中，石宇奇在先失一局的情況下連扳兩局，最終以2∶1獲勝，為中國羽毛球隊鎖定勝局。



至此，為期8天的2019年蘇迪曼杯世界羽毛球混合團體錦標賽在廣西南寧圓滿落幕。面對第二次闖入蘇杯決賽、在5個單項上都有頂尖選手的日本隊，由年輕選手擔綱的中國羽毛球隊敢打敢拼，在男雙、女單和男單項目上連下3分，擊敗日本隊，第十一次捧得蘇迪曼杯。



決賽發揮出色



作為淘汰賽的頭兩號種子，中國隊和日本隊在賽前被認為是奪冠熱門。決賽前，中國隊做好了苦戰的準備，想到了打滿5局的情況，但以3∶0擊敗實力強勁的日本隊還是出乎意料。中國羽毛球協會主席、中國羽毛球隊雙打主教練張軍認為，團體賽選手的心態至關重要，“我們的隊員不論是領先還是落後，都頂住了壓力，發揮出色。”



決賽中，中國隊男雙組合李俊慧/劉雨辰率先登場，面對日本隊組合遠藤大由/渡邊勇大嚴密的防守，打出了自己的速度和節奏，以21∶18、21∶10直落兩局為中國隊拿下第一分。



取得開門紅的中國隊隊員信心大增。儘管遭遇曾在4月的羽毛球亞錦賽上戰勝過自己的老對手山口茜，陳雨菲展現出“大心臟”：落後時穩住心態、頑強追分，在先失一局的情況下連扳兩局獲勝。



男單比賽，世界排名第二的石宇奇迎戰桃田賢鬥。桃田賢鬥打法穩健，攻防俱佳。第一局桃田賢鬥心態更穩、反應敏捷，以21∶15先下一城；第二局石宇奇狀態神勇，勢如破竹，打出了21∶5的比分；決勝局，石宇奇頂住壓力、穩扎穩打，最終以21∶11戰勝對手。

