中國女足抵達法國進世界杯倒計時

中評社北京5月27日電／5月25日，中國女足抵達法國，開啟2019年女足世界杯倒計時備戰工作。為了能夠讓中國女足得到更好的訓練保障，中國足協在3個月前就來到法國考察備戰場地。最終，選擇了法國歐塞爾俱樂部的阿貝德尚球場作為世界杯開賽前的訓練基地，歐塞爾俱樂部表示：將傾全俱樂部之力幫助中國女足做好最後的備戰工作，希望中國女足能夠在本屆世界杯取得好成績。



此次女足世界杯在法國舉行，中國足協早在今年年初就啟動了前線基地的考察工作。因為按照中國女足的備戰計劃，球隊至少要在第一場比賽開始前提前兩周到達法國，來適應當地的天氣、場地以及各種比賽中可能要面對的問題。可以說，賽前的最後一階段訓練工作是最為重要的，所以中國足協在考察的時候非常慎重。在2月份的時候，分管國字號球隊的中國足協專職執委蔡勇以及女子部負責人鄭超勇等人就來到法國進行考察。



法國歐塞爾足球俱樂部成立於1905年，是不折不扣的歐洲老牌俱樂部，他們曾經培養出了坎通納、西塞等世界著名球星。歐塞爾俱樂部與中國足球也展開了多項合作，包括引進了2018年中甲聯賽最佳球員季驍宣。同時與上海市足協、上海金山體育中心、安徽蚌埠體校簽訂了諸多戰略合作協議。當然，這次能夠作為中國女足在世界前的最後備戰基地，是歐塞爾俱樂部與中國足球最重要的合作。



早在今年2月份的時候，中國足協就派出代表來到歐塞爾足球俱樂部，就是為了挑選女足世界杯開始前中國女足的備戰基地。當時，中國足協專職執委蔡勇親自帶隊來到這裡進行考察，歐塞爾主席弗朗西斯全程陪同觀看了歐塞爾訓練基地及歐塞爾地區的部分酒店，當時中國足協的代表們就對歐塞爾俱樂部的訓練條件及專業技能都留下了深刻印象。而弗朗西斯主席在真誠的邀請中國女足來到歐塞爾備戰的時候，特別說了一句讓中國足協非常感動的話：如果中國女足能夠來到這裡訓練，歐塞爾俱樂部將舉全俱樂部之力，幫助中國女足最好做好的備戰。



最終，經過多方比較之後，中國足協決定，將歐塞爾俱樂部和阿貝德尚球場作為中國女足在世界杯開賽前的訓練基地。中國足協專職執委蔡勇表示：作為一家具有百年歷史的足球俱樂部，歐塞爾無論從硬件設施，還是接待經驗上，都具備了為中國女足國家隊提供備戰所需的一切條件。

