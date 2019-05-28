王曉輝：智庫傳播要思考“怎麼說”

中國網總編輯王曉輝出席“全媒體時代的智庫建設與戰略傳播”圓桌論壇 中評社北京5月28日電（記者 徐夢溪）中國網總編輯王曉輝日前出席“全媒體時代的智庫建設與戰略傳播”圓桌論壇時指出，對於智庫傳播，不僅要重視“議題設置”，解決“說什麼”的問題；還要思考“怎麼說”，這意味智庫傳播中話語體系的建設。



論壇由中國人民大學國家發展與戰略研究院主辦、人大新聞學院協辦，邀請到來自中國社會科學院、國務院參事室、軍事科學院、清華大學、中央黨校報刊社、中國日報社、光明日報社、中國網等智庫、學界、媒體專家學者，就中國智庫如何提升思想創新能力和全媒體時代智庫如何做好戰略傳播進行深入研討。



王曉輝指出，對於智庫傳播，不僅要重視“議題設置”，解決“說什麼”的問題；還要思考“怎麼說”，這意味智庫傳播中話語體系的建設。當然，構建話語體系不止是智庫的事情，還需要國家的經濟、軍事、文化等各要素的支持，只有較強的國際影響力，才能構建出自己的話語體系。



“智庫傳播的重要性在全媒體時代更加凸顯。”王曉輝表示，信息量的暴增，傳播主體的廣泛，互動方式的多樣，特別是大數據分析和人工智能的應用，以及類似“朋友圈”等小範圍內的社群傳播，全媒體時代的傳播特點、傳播規律發生了變化，並且其迭代速率也越來越快。在這種傳播環境下，以“思想產出”為立足之本的智庫需要加強與專業媒體的合作。智庫本身雖然也蘊含著較強的媒體屬性，但智庫仍然需要通過現場調研、傳播實踐等途徑，與媒體更緊密的結合起來，用更專業的媒體手段實現智庫思想的高效傳播。



最後，王曉輝強調，中國智庫在國際傳播中也承擔著重要角色，需要注重表達方式上的優化，更好的將中國觀點、中國立場傳播出去。

