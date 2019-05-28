史安斌：智庫要摒棄人云亦云、不知所云

“全媒體時代的智庫建設與戰略傳播”圓桌論壇 中評社北京5月28日電（記者 徐夢溪）清華大學新聞與傳播學院副院長史安斌日前出席“全媒體時代的智庫建設與戰略傳播”圓桌論壇時指出，我們要摒棄人云亦云、不知所云的傳播誤區，用媒體化思維、傳播思路來讓中國智庫建設提升更高的水平。



論壇由中國人民大學國家發展與戰略研究院主辦、人大新聞學院協辦，邀請到來自中國社會科學院、國務院參事室、軍事科學院、清華大學、中央黨校報刊社、中國日報社、光明日報社、中國網等智庫、學界、媒體專家學者，就中國智庫如何提升思想創新能力和全媒體時代智庫如何做好戰略傳播進行深入研討。



史安斌表示，媒體和智庫現在越來越走向融合，美國的智庫在全球輿論傳播中有著一定的影響力，可以說他們在一定程度上也發揮了媒體的作用。這些年，中國媒體的國際傳播力和影響力都有明顯的進步。



他指出，近幾年來，全媒體的概念深入人心。中國智庫在全媒體建設方面還有很大的提升空間，具體而言，可以從這些角度進一步加強：



第一，打造具有標識度的品牌和智庫自己的核心意見領袖，目前我們的智庫還缺乏長期的戰略規劃，缺乏鮮明的品牌意識，這是我們的短板所在；



第二，目前智庫為社會提供了大量的知識和政策咨詢，但智庫不能滿足於提供信息、知識、建議或者一些對策，而是要幫助民眾形成相對統一的認知框架，這是智庫未來努力的方向；



第三，我們的智庫還要提升話語引領的作用。智庫在概念的創新以及觀點的表達上應該有更多空間和可為之處。另外，智庫應該有更靈活的用人機制，吸納更多社會化人才參與建設和傳播。



最後一點，除了“人云亦云”的問題外，還有“不知所云”的問題，在目前這樣一種傳播生態，我們要摒棄人云亦云、不知所云的傳播誤區，用媒體化思維、傳播思路來讓中國智庫建設提升更高的水平。

