罵綠議員王世堅是垃圾　柯文哲議會表歉意

柯文哲在專案報告前向台北市議會致歉。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月27日電（記者 鄭羿菲）無黨籍台北市長柯文哲上週在台北市議會接受質詢時，遭民進黨市議員、柯黑大將王志堅罵“俗辣”（鱉三），而柯則回罵“垃圾”，引發藍綠兩黨議員極度不滿，揚言“不道歉、沒專案報告”。柯文哲27日上午赴市議會備詢時，中國國民黨市議員們發難，邊批柯不尊重議會，貶損王發言太過“尖銳”，而柯態度明顯軟化，也向市議會表達歉意。



柯文哲27日上午9點半在台北市議會進行“台北商圈振興計劃、內科之心BOT按進度、公共化學前教育政策、關渡交通改善方案”專案報告，並接受市議員質詢，而柯也預計在下午2點半在市議會報告追加減預算案。



不過，柯文哲日前在王世堅質詢時，在麥克風未關閉的情況下，脫口而出罵了“垃圾”，遭到國、民兩黨市議員高度重視，而柯事後受訪時則強硬稱“議員每天謾罵官員都沒事，官員講一句就要道歉”，引起藍綠市議員高度不滿，揚言柯文哲不道歉，就不讓柯上台報告。



果不其然，國民黨市議員陳重文、應曉薇、羅智強等人在柯文哲做專案報告前搶先發難提出權宜問題，陳重文表示，市議會淪為兩大幫派（暗指柯文哲、民進黨）以暴制暴，議會是神聖的民主殿堂，希望市長在報告前向台北市議會致歉。



應曉薇也說，柯市長應該記好前台北市議會議長吳碧珠的建議，“管好你的嘴巴”府會的關係很重要，“我們不會討厭你，但請你的網軍不要討厭我們”。羅智強則建議，柯文哲可以學學鴻海董事長郭台銘的正向思考，之前節目錄影時郭與王世堅同台，郭握著王的手說，“請你以後多多罵我，因為你是扶龍王”，所以王罵你，你要開心點。



國民黨議員們的搶先發難，形同邊損柯文哲、邊虧王世堅，讓一早就坐在市議會等著“教訓”柯的王雖都帶著笑容，但難掩滿臉尷尬。最後，柯文哲在國民黨市議員表達完後看著稿子回應，他要跟議會表態道歉，上週正式發函給議會，未遵守台北市議會議員質詢辦法第七條，答覆不得超出質詢範圍，要表達歉意，議員跟官員應對等尊重，如羅智強所言要改進。之後也順利地進行專案報告。