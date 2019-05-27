全代會徵召蔡？賴陣營：不希望走到這一步

林俊憲受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月27日電（記者 黃筱筠）民進黨本周中執會將再度討論2020初選相關事宜，傳出賴清德陣營反對邊初選邊改規則，一旦中執會通過修改民調規則，擬以“權利遭侵犯”為由，發動法律戰。賴陣營代表、“立委”林俊憲上午受訪態度轉為低調說，這只是法界意見，公共論壇也有這樣討論，我們僅做參考，“目前為止沒有這樣規劃”。



若真的走到由全代會徵召蔡英文，林俊憲說，若真走到全代會，民進黨內部會產生更大矛盾，希望這一、兩天協調有突破，大家應該可以談，不希望走到這一步。現在矛盾點就是，不要對我不利我全要改，寸步不讓，這樣無法協商。現在可能還有一點協調空間，希望溝通有所突破，大家一起努力。



本周三中執會若通過蔡陣營版本初選辦法，是否會提出法律途徑，林俊憲表示，民主國家、民主競賽不會發生這種情形，民進黨初選也沒發生過進行到一半改變規則，這在民主國家都不會發生。民進黨若片面改規則會引起反彈，對黨是重大傷害，真的不希望發生這種事情。



媒體追問是否會提出法律途徑，他也表示，是有法界人士提供意見參考，但目前我們沒有這樣規劃。現在最主要是兩人比賽，由其中一人控制規則，民進黨對於社會有責任，要舉辦一場公正比賽，初選後才能團結，才能打贏2020大選。