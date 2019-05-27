珠峰死亡區大擁堵　登山者冰壁半蹲個半小時

珠穆朗瑪峰發生了“大堵車”，8000米以上的“死亡區”，200多登山隊員在山脊上排著長隊。 5月22日，登山隊伍在珠峰上“堵車”。



這是2019年5月，珠峰南坡春季登山季的場景。尼泊爾政府部門的統計稱，這個登山季已有14人死亡，另有3人失蹤。5月26日，川藏登山隊隊長蘇拉王平告訴華西都市報、封面新聞記者，他們是2019年第一支登頂珠峰的隊伍，“堵車”事件發生在他們下山以後，主要原因是孟加拉灣氣旋引發珠峰大風大雪天氣，縮短了登頂的窗口期，幾十支隊伍集中在5月22日登頂。在8500米以上，特別是希拉里台階，上下山只有一條窄路、一條繩索，於是200多人在這裡“堵車”，有人缺氧遇難。



親歷者講述



冰壁上半蹲一個半小時



目睹女登山者滑墜遇難



5月26日，凱途登山隊中方隊長汝志剛告訴記者，25日，他已安全返回加德滿都。



這是汝志剛第一次登頂珠峰，也是讓他終生難忘的一次經歷。在登頂過程中，他看到有人患上雪盲症，直升機將其吊了下來。



汝志剛說，5月21日晚上7時許，所有等候“衝頂”的隊伍都出發了，當時預測的最佳衝頂時間僅21－23日三天，“四號營地出發就已經開始輕微‘堵車’。”



經過一個通宵徒步，5月22日凌晨5點，汝志剛抵達8700米的希拉里台階下方，“這是一個小山峰，所有人在山脊線上行走，是一個單行道，上和下都經過這裡。”



汝志剛到這裡時，被堵了一個半小時，然後才登上8800多米的台階，這段距離在平地上只要7－8分鐘。“因為第一批登頂的隊員要下來，兩端的人堵在了台階上。下山的人堵了3個多小時，當時非常寒冷，現場寸步難行。”



22日上午7時26分，汝志剛登頂後停留了半小時，當他下山至希拉里台階時，再次“堵車”。等候一個半小時後，人群緩緩行動，“走到希拉里台階中部，又堵車了。”



這一次“堵車”，所有人半蹲在一片冰壁上，一個斜坡讓人直不起身。“半蹲一個半小時，雙腿已經發麻。”汝志剛說，這時大家都希望有經驗的向導站出來，像交警一樣疏通一下交通。



“最後有人站出來，讓登頂的人先下。”汝志剛說，這時下山的人群狀況不斷，缺氧和體能耗盡的情況出現，一名女隊員在8700米處已經耗盡體能，嘴里說著胡話。



當汝志剛路過這名女隊員，下行100米時，突然前面一名男子“哇”的大聲叫起來。“我看到一塊黑色物體向我滾來。”汝志剛說，他雙腿跳起來，黑色物體從雙腳下滾過去，他才發現是剛剛那名女隊員。



“我和她在一根繩上，她被繩結攔了一下，我也被繩子絆倒，羽絨服被她的冰爪扎了幾個洞，還好人沒事。”汝志剛說，5月23日，在二號營地休息中，他得知這名滑墜的女隊員已經遇難。

