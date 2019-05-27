韓國瑜：若參選　總部與就職、上班都在高雄

高雄市長韓國瑜在市議會進行市政總質詢。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台北5月27日電（記者 蔣繼平）中國國民黨高雄市長韓國瑜27日上午在市議會答詢指出，各界對他的誤會很多，他心理壓力很大，若2020有個“總統”候選人以高雄為重心，競選總部設在高雄、未來當選就職典禮在高雄、上班在高雄，“南台灣人當然覺得不一樣，這是南北均衡最好的機會！”



韓國瑜表示，如果國民黨五人小組有來徵詢，他會答“Yes， I do”，但若綜合評估後沒有徵詢他，他也不會說任何話，所以目前一切都是假設，以他來說，如果要參選，高雄都沒有認真做，怎麼跟台澎金馬人民交代？“難道我不能一面專心在市政，用假日去選嗎？當然可以。”



民進黨高市議員鄭光峰27日質詢，當場詢問市府局處首長，有誰支持市長韓國瑜參選“總統”，在韓示意不要表態之下，所有局處長均未回應。



韓國瑜說，政務官不適合表態，對他們不公平。但他認為政治語言唯真不破，既然要講就講真心話，他說，如果“中華民國”台澎金馬突然出現1個“總統”候選人，競選總部放在高雄，選上就職典禮放在高雄，當了“總統”上班在高雄，有什麼差別？



鄭光峰表示，韓國瑜市長做了幾個月，現在就說“Yes， I do”要去選“總統”，溜之大吉對高雄市民怎麼交代？他要求所有局處長，贊成韓市長轉換跑道選“總統”的舉手，韓國瑜馬上示意局處長們不要表態。