曾永權：國民黨提名小組6月上旬完成徵詢

國民黨副主席兼秘書長曾永權。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北5月27日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨副主席兼秘書長曾永權今天上午張貼第二十屆第三次全國代表大會公告，預訂7月28日在新北市板橋體育館舉行全代會，會中將正式提名2020正副“總統”人選，有關中央提名協調小組徵詢主動及被推薦參選黨員參加初選意願，曾永權表示，繼上週徵詢過前台北縣長周錫瑋後，目前已約5月28日下午2時30分赴孫文學校和台灣大學政治系教授張亞中進行會面，其他人正陸續商議會面時間。



曾永權上午在行管會主委邱大展、組發會主委李哲華陪同下，在中央黨部一樓張貼全代會開會公告，宣布第二十屆第三次全代會訂7月28日在新北市板橋體育館舉行全代會，全代會今年議程安排，除了正式提名2020正副“總統”人選，也會聯合第十屆“立委”（區域暨原住民）選舉被提名人進行擴大造勢，另將安排討論重要議題，包括黨章修正案、現階段政治任務案等。



有關黨中央成立中央提名協調小組（5人小組）徵詢主動及被推薦參選黨員參加初選意願的進度，曾永權表示，繼上週周錫瑋之後，目前預訂5月28日與張亞中會面，其他包括前主席朱立倫、鴻海董事長郭台銘、前“立法院長”王金平及高雄市長韓國瑜，都正在聯繫中，總之會在6月上旬完成聽取6位參選人的徵詢步驟。



國民黨中常會於5月15日通過2020“總統”提名特別辦法、作業要點與時程。將主動表態者以及被推薦黨員都納入初選機制，以全民調決定人選，訂於6月10日公布參加初選名單，6月23日到7月4日間舉辦國政願景電視發表會，7月5日到15日展開為期11天的民調，7月16日公布民調結果，7月17日報中常會核備，7月28日全代會正式提名。



為辦妥黨內提名初選，黨中央成立中央提名協調小組，成員包括曾永權為召集人、副主席郝龍斌、副秘書長杜建德、組發會主委李哲華、考紀會主委魏平政等5人，提名協調小組負責徵詢主動及被推薦參選黨員參加初選意願並說明初選機制。



中央提名協調小組徵詢參加初選對象，不受限於公職人員選舉提名辦法第六條限制（回復黨員四個月無法參加初選的限制），但應具備公職人員候選人資格，黨籍完備，具有黨權等。



目前人選包括高雄市長韓國瑜、前主席朱立倫、前“立法院長”王金平、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中，和鴻海董事長郭台銘共6人，確定參選人意願後，每位參選人需繳交台幣5百萬元選務作業費，才符合納入民調比拚的資格。