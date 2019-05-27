美升級貿易摩擦殃及歐洲汽車業

中評社香港5月27日電／歐洲輿論非常關注中美經貿摩擦對歐洲企業，尤其是對汽車產業的影響。多家歐洲媒體和有關專家學者認為，美國對中國輸美商品加征關稅將直接殃及歐洲汽車產業。中美經貿摩擦持續時間越長，對世界經濟的負面影響就越大。



德國商報刊文稱，一旦中美雙方貿易爭端進一步升級，將對國際金融市場和德國企業產生極大衝擊。寶馬、戴姆勒等在美國生產並出口至中國的德國汽車企業將受到極大影響。



法國歐洲時報報道稱，中美經貿摩擦的全球影響評估已令歐洲汽車行業深感不安，汽車股遭受重創，德國損失慘重。



斯洛伐克hnonline網站引述J＆T銀行分析師帕尼的觀點稱，如果貿易戰持續升級，歐洲汽車關稅被納入其中，勢必將對歐元區經濟產生重大影響。



英國金融時報報道稱，中美“關稅戰”升級引發了人們對談判可能破裂的擔憂，令全球投資者感到恐慌。5月13日，中國公布反制措施後，歐美汽車製造商股票遭到拋售，幾乎所有歐洲大型車企股價跌幅都超過了1%，整個汽車產業供應鏈都受到了衝擊。



據西班牙經濟學家報網站援引歐洲央行一份報告指出，在美國實行貿易保護主義的前提下，歐元區汽車行業將蒙受約4%的損失。報道認為，長遠看，美國針對汽車進口採取的貿易保護主義措施或將導致歐洲多個國家汽車工業附加值大幅下滑。



德國工業聯合會總經理約阿西姆·朗認為，中美經貿摩擦如果繼續持續下去，將會給世界經濟帶來嚴重負面影響。雙方在貿易問題上的糾紛持續時間越長，對世界經濟的負面影響就越大。企業的投資信心也將受到極大影響，特別是在中美兩國均有商業利益的歐洲企業將受到直接影響。



約阿西姆·朗還表示，中美兩國均為德國企業的重要出口市場。德國向中美兩國出口的商品分別占到德出口總額的7%和9%。貿易衝突中沒有“贏家”。美國應當以更具建設性的態度參與到世界貿易組織改革進程中來。（來源：中國經濟網－《經濟日報》）